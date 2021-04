Dodge Durango SRT Hellcat mostra la sua imponenza su strada | Video

Negli ultimi mesi sono arrivati sul mercato diversi veicoli davvero interessanti come ad esempio il Dodge Durango SRT Hellcat e il Ram 1500 TRX. Parliamo di due modelli appartenenti all’ampio portfolio di Stellantis e che tra l’altro condividono il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat.

Fra questi due, però, il veicolo ad essere più raro è il Durango SRT Hellcat in quanto verrà prodotto soltanto in circa 2000 esemplari e solo per il model year 2021. Se ciò non bastasse, la casa automobilistica statunitense ha comunicato che tutte le unità sono andate a ruba, considerando che è addirittura più raro di una Challenger SRT Demon costruita in oltre 3300 unità.

Dodge Durango SRT Hellcat: ecco uno dei primi test fatti su strada

Grazie alle sue caratteristiche da SUV, il Dodge Durango SRT Hellcat può essere utilizzato sia per trasportare la famiglia e gli amici che per correre in pista, magari in una drag race dove i veicoli dell’azienda sono specializzati. Visti i sette posti a sedere, il Durango SRT Hellcat non solo supera gli altri modelli Hellcat della stessa famiglia ma anche la Grand Cherokee Trackhawk di Jeep. Infatti, in molti non vedo l’ora di vedere un confronto fra questi due Sport Utility Vehicle.

Nel frattempo, è stato pubblicato su YouTube un video da TheTopher che ci mostra in azione un esemplare blu con prezzo di listino di circa 90.000 dollari (76.503 euro). La clip parte con una buona occhiata generale del veicolo, analizzando le caratteristiche esterne ed interne e le specifiche. È possibile scoprire tutto su specifiche, optional e caratteristiche di questo Durango SRT Hellcat all’interno della descrizione del filmato.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è in grado di generare 720 CV di potenza e 875 nm di coppia massima. Inoltre, il Dodge Durango SRT Hellcat impiega 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, completa il quarto di miglio in 11,5 secondi (secondo la National Hot Rod Association – NHRA) e raggiunge una velocità massima di 290 km/h.

