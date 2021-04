Peugeot Francia: importante novità

Essendo stato nominato Guillaume Couzy, il 1 marzo 2021, direttore di tutti i marchi del gruppo Stellantis per la Francia, si era reso disponibile un posto a capo dell’attività di Peugeot France, carica che il dirigente aveva ricoperto dal 2017. Non c’è voluto molto per conoscere il nome del suo successore. Si tratta di Christophe Prevost, 53 anni, che dal 1 gennaio 2020 è direttore generale nella penisola iberica (Spagna e Portogallo) per i marchi del gruppo PSA. Ha assunto ufficialmente le sue nuove funzioni il 2 aprile 2021.

Christophe Prevost è il nuovo numero uno di Peugeot Francia al posto di Guillaume Couzy che è diventato numero uno di Stellantis

Si colloca in un contesto particolarmente favorevole per il marchio del leone, che ha una serie di buone prestazioni nel nostro territorio. I risultati del primo trimestre 2021 sono particolarmente conclusivi con il primo posto sul mercato individuale, ma anche su quello dei professionisti. Il suo manager diretto sarà nientemeno che Guillaume Couzy.

Christophe Prevost è un prodotto del gruppo PSA, di cui è entrato a far parte nel 1992. Ha lavorato in particolare per 13 anni nelle attività di vendita al dettaglio prima di diventare direttore regionale a Lione dal 2011 al 2013 per conto di Peugeot. È poi diventato direttore della rete France Peugeot per PSA Retail, dal 2013 al 2015, dopodiché è volato in Giappone come direttore della filiale locale di PSA, un passo segnato dal lancio del marchio DS.

