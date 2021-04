Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno 2021: confermato

Col Covid, i Saloni auto al chiuso muoiono e paiono ormai dinosauri ai più. Si fa a distanza, anche con più piacere e profitto per tutti. Quelli all’aperto? Confermato il Milano Monza Motor Show (MIMO) dal 10 al 13 giugno 2021, di cui via abbiamo dato notizia qui. Decisione presa insieme ai partner istituzionali con i quali è stato messo a punto un format che possa garantire la sicurezza: distanziamento anti infezione da coronavirus.

Come si svolge il Milano Monza Motor Show? Quattro giorni di evento con esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro di Milano. Protagonisti le elettriche, ma anche le ibride, i prototipi dei carrozzieri e le regine del motorsport. Lungo 3 chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco. Dove ci sarà un approfondimento riservato al pubblico.

Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno: occasione di rilancio

Andrea Levy, presidente MIMO, racconta del contatto costante con le istituzioni, come Regione Lombardia e le due amministrazioni comunali: Milano e Monza. Si parte dalla giornata stampa di giovedì 10 giugno. Qui, media, istituzioni e brand potranno incontrarsi e discutere future partnership. Gli appassionati potranno infatti seguirlo sia dal vivo, in presenza, sia in streaming e in modalità virtuale grazie alla tecnologia.

Gli fa eco il presidente della Regione, Attilio Fontana: “La Lombardia si conferma, attraverso i numeri, un territorio importantissimo per quanto riguarda il settore automotive” . Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Milano saprà essere protagonista di questa manifestazione con l’esposizione dei più innovativi modelli lungo le vie del centro.

Per il Milano Monza Motor Show dal 10 giugno, batte forte il cuore in Brianza. Accanto all’esposizione statica milanese che si inaugura il 10 giugno ci sarà la parte dinamica in pista, all’Autodromo: venerdì 11 giugno si svolgerà la Journalist Parade, la sfilata dei giornalisti. Che, a bordo delle novità delle Case automobilistiche, uniranno idealmente Milano e Monza con la sfilata che passerà per il centro di Monza e arriverà sul circuito dell’Autodromo. Sabato e domenica sarà il tempo di sfilate e attività in pista per collezionisti e club.

