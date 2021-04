John Elkann: “passi in avanti per il leader giusto che guiderà Ferrari”

I quattro mesi già trascorsi dall’annuncio delle dimissioni di Louis Camilleri dalla carica di CEO della Ferrari, sembrano non scoraggiare e non pensare alla gestione del Cavallino Rampante. Non esiste infatti ad oggi un sostituto di Louis Camilleri nella sua posizione di vertice a Maranello, d’altronde a più riprese il management del costruttore di Maranello ha ammesso che non c’è fretta nell’appurare una decisione.

Al momento la carica è di Elkann

Ad oggi quindi la carica di amministratore delegato che apparteneva a Louis Camilleri risiede nelle mani di John Elkann, presidente del Cavallino Rampante, che ha assunto anche la posizione di amministratore delegato ad interim. Lo stesso John Elkann ha espresso ancora una volta il suo punto di vista sulla questione, stavolta all’interno di una lettera inviata agli azionisti di Exor.

“Il CdA sta facendo buoni passi avanti nel processo di selezione del leader giusto che guiderà Ferrari verso una nuova era e verso traguardi ancora più grandi”. È questo quanto ammesso da John Elkann che perciò, ancora una volta, non fornisce indicazioni sulle effettive tempistiche che porteranno alla nomina di un successore di Louis Camilleri. Di certo la scelta appare condizionata da tempistiche piuttosto lunghe, probabilmente proprio per trovare l’uomo giusto da integrare nel posto giusto di certo di non semplice gestione. La corposa lista di nomi comparsa durante le ore e i giorni successivi alle dimissioni di Camilleri ha lasciato spazio al nulla, tanto che nessuno di questi oggi figura tra i possibili papabili reali per un futuro vero e proprio a Maranello.

Nel silenzio di Maranello si studia quindi il futuro del costruttore più importante del pianeta, d’altronde le sfide che attendono il nuovo amministratore delegato del Cavallino Rampante vanno di pari passo con l’elettrificazione dei modelli e con il rilancio della Scuderia in pista. Bisognerà attendere ancora un po’.

