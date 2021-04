Nuova Peugeot 508 aumenta di prezzo in Francia

Con l’inizio di aprile, Peugeot ha deciso di aumentare i prezzi delle versioni a benzina della nuova Peugeot 508 per quanto riguarda il mercato francese. Parliamo di 100 euro in più. A non essere toccate sono le varianti diesel da 130 CV, ibrida plug-in da 225 CV e l’esclusiva PSE (Peugeot Sport Engineered).

Dunque, a partire dal 1° aprile 2021, la 508 2021 parte da 35.400 euro per la versione berlina Active Pack con PureTech 130 abbinato a un cambio automatico EAT8 a 8 marce e da 36.700 euro per la 508 SW con identici motore e allestimento. Da novembre 2020, la gamma della vettura è stata rivista in quanto adesso è composta solo da quattro allestimenti chiamati Active Pack, Allure Pack, GT e GT Pack.

Nuova Peugeot 508: la vettura adesso costa 100 euro in più nel mercato francese

Ad esempio, di serie, l’allestimento Active Pack propone sei airbag, freno di stazionamento elettrico con assistenza alla partenza in salita, sistema VisioPark 1, Safety Pack, Visibility Pack, cruise control con limitatore di velocità, cerchi in lega da 16”, barre al tetto in alluminio (solo su station wagon), calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, climatizzatore automatico bizona, accesso e avvio senza chiavi, illuminazione interna a LED, finestrini anteriori e posteriori elettrici, sedili anteriori con regolazione manuale in altezza, nuovo Peugeot i-Cockpit con display head-up da 12.3 pollici e tanto altro ancora.

La Peugeot 508 Allure aggiunge pacchetto Safety Plus, cerchi in lega da 17”, tappetini anteriori e posteriori, finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati, illuminazione interna a LED estesa, portellone posteriore motorizzato, sedili anteriori con regolazione lombare elettrica, sistema di infotainment con display touch HD da 10 pollici, Peugeot Connect, due porte USB sulla parte anteriore della console posteriore, impianto audio con otto altoparlanti, Bluetooth, radio e porta USB.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI