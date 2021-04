Citroën C1: nuova serie speciale Millenium

Già proposta in passato, la serie speciale Millenium è tornata nell’offerta della Citroen C1. Questa nuova versione riprende il look più avventuroso inaugurato dall’Urban Ride. L’auto riceve finestrini e lunotto oscurati. D’altra parte, niente cerchi, ma coprimozzi su ruote da 15 pollici. Il tetto verniciato nero è opzionale.

Già proposta in passato, la serie speciale Millenium è tornata nell’offerta della Citroen C1

A bordo troviamo l’atmosfera Metropolitan Grey, con rivestimento in tessuto Urban Ride e volante in crosta di pelle. Il Millenium si basa sull’allestimento Feel, cuore della gamma, che già di serie dispone di alzacristalli elettrici anteriori, radio, climatizzatore manuale, sedile del conducente regolabile in altezza.

La serie speciale Millenium aggiunge il touchscreen da 7 pollici, con la funzione Mirror Screen che permette di avere applicazioni dal telefono direttamente sullo schermo dell’auto. Ci sono anche specchietti elettrici riscaldati.

Come per il resto della gamma, è presente un solo motore, il piccolo VTi benzina da 72 CV, con cambio manuale. Il Millenium in Francia parte da € 14.850. Sono 600 € in più rispetto al Feel. Gli ordini sono già aperti, ma il modello arriverà nelle concessionarie Citroën solo a giugno.

Ti potrebbe interessare: I concessionari dei marchi Citroën, DS, Peugeot e Opel hanno citato in giudizio Stellantis Netherlands

Ti potrebbe interessare: Citroën ConnectedCAM: ecco la nuova telecamera integrata nello specchietto retrovisore

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI