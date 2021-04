Fiat Toro 2022: il frontale aggiornato si mostra in una nuova foto

In base alle ultime foto spia trapelate su Internet, Fiat prevede di svelare molto presto in Brasile il nuovo restyling del Fiat Toro. Un ultimo scatto “rubato” pubblicato su Instagram mostra il pick-up di Stellantis con un frontale aggiornato che non porta più il logo rosso del marchio italiano ma il nome Fiat scritto in lettere maiuscole.

Questo verrà posizionato al centro della nuova calandra e sorretto da due barre cromate, che circondano i fari alle estremità. Il nuovo paraurti mantiene un design molto simile a quello presente sull’attuale modello ma i fari fendinebbia sono diventati più piccoli e ora sono circondati da cornici cromate.

Fiat Toro 2022: attese diverse novità al frontale del pick-up brasiliano

Le modifiche al Fiat Toro 2022 dovrebbero riguardare anche il posteriore e soprattutto l’abitacolo, dove verrà aggiornato il reparto multimediale. Oltre al lato estetico, la casa automobilistica torinese offrirà un nuovo motore nella gamma. Si tratta del Firefly turbo da 1.3 litri, capace di sviluppare una potenza massima di 180 CV.

Grazie alla sua tecnologia, il nuovo propulsore permetterà al Toro 2022 di rispondere molto meglio all’acceleratore e a fornire consumi ed emissioni migliori. Il motore diesel Multijet 2.0 dovrebbe essere aggiornato per raggiungere 203 CV e oltre 390 nm. Entrambi i powertrain saranno abbinati a una trasmissione automatica a 9 rapporti mentre le versioni meno potenti del Fiat Toro a un cambio a 6 velocità, incluso il manuale.

