Opel continua la sua discesa agli inferi nel mercato francese

Una quota di mercato del 2,7% per il 2020, che scende al 2,2% nel primo trimestre del 2021: il marchio Opel continua la sua discesa agli inferi sul mercato francese, trascinando in subbuglio la sua rete di distribuzione. Nel 2020 la rete ha perso denaro per la prima volta (-0,1% di redditività), ma ovviamente andrà peggio nel 2021.

“La nostra redditività è peggiorata molto da inizio anno”, ammette Michel Maggi , presidente della GNCO (Gruppo Nazionale Concessionari Opel), per i quali la misura è colma. “Termineremo marzo intorno al 75-80% dei nostri obiettivi. Questo è migliore dei mesi precedenti ma di certo non è sufficiente e anche se raggiungessimo il 100% di questi obiettivi non ci permetterebbe di ” guadagnarci da vivere perché il sistema si basa su un margine troppo basso. Abbiamo quindi deciso di fermare l’emorragia e di riunire urgentemente l’ufficio del gruppo, giovedì 1 aprile 2021, per decidere sulle nostre azioni “, conferma Michel Maggi.

A dicembre 2020, infatti, gli obiettivi di vendita per i veicoli privati ​​sono stati raggiunti al 59% e al 68% per i veicoli commerciali leggeri. Nel gennaio 2021 erano simili. A febbraio, il marchio ha accettato di riunire le vendite di veicoli passeggeri e utilitari, che ha permesso di raggiungere il 79% degli obiettivi e il 93% per i veicoli elettrici. Un cambio di ambito da accreditare a Igor Dumas, il nuovo direttore generale del marchio in Francia, che ha sostituito Stéphane Le Guevel. Ma ovviamente questo cambio di numero uno non sarà sufficiente. ” È un problema di politica commerciale e dei mezzi messi a disposizione della rete, ma non certo un problema umano”, sostiene il presidente della GNCO.

I vincoli e le problematiche si moltiplicano con tutti i concessionari, dal gestore al semplice venditore. Ogni giorno porta la sua parte di fastidi, delusioni, problemi di configurazioni diverse tra quelle effettuate sul sito del marchio e presso la concessionaria, la consegna di modelli non conformi (con opzioni ordinate che non sono installate), ritardi nel facchinaggio di veicoli passare da 90 a 30 giorni senza preavviso, obblighi di rimborso acconti per tempi di consegna troppo lunghi … la lista è lunga!

Certo, dall’acquisto di Opel da parte di PSA nel 2017, il 40% dei volumi è stato tagliato, ma ancor più della decostruzione della gamma per non adeguatezza con gli obiettivi di CO2, sono i rapporti e il trattamento riservati dal gruppo PSA alla rete Opel che ha dato fuoco alla polvere. ” Abbiamo esattamente le stesse lamentele della concessionaria austriaca Peugeot. Non possiamo più accettare di avere obiettivi di vendita irraggiungibili. Fissarci obiettivi che non possono essere raggiunti nemmeno all’85% è un vero problema” , continua Michel Maggi.

” Ancor più della rabbia, è tristezza quella che provo, tristezza di vivere questi momenti, di vedere i leader aziendali, i personaggi storici del marchio perdere soldi. Non possiamo più continuare così. Siamo ascoltati, ci viene detto di sì ma niente cambia. Abbiamo perso l’anima di Opel ” , si lamenta Michel Maggi.

