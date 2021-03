Dodge vince ai Brand Image Awards 2021 per il terzo anno consecutivo

I veicoli di Dodge sono molto conosciuti in America per il loro iconico look da muscle car. Perciò Kelley Blue Book (KBB) ha deciso di riconoscere questa cosa nominando il marchio di Stellantis Best Car Styling Brand per il terzo anno consecutivo in occasione dei Brand Image Awards 2021. Le categorie di premi vengono calcolate tra gli acquirenti di auto di lusso, non di lusso e di pick-up e si basano sui dati annuali sulla percezione degli acquirenti di vetture nuove.

Isabelle Helms, vicepresidente della ricerca, dell’intelligence di mercato e della strategia dei prezzi per Cox Automotive, ha detto: “Dodge rappresenta la quintessenza del muscolo americano in tutto e per tutto. Uno stile esterno aggressivo con spunti di design storico unici attira immediatamente i consumatori verso il marchio. Quello stile si abbina perfettamente a prestazioni senza rivali sotto il cofano. Dodge è fedele al suo marchio, dallo stile alle prestazioni“.

Dodge: la casa automobilistica statunitense ha conquistato il premio Best Car Styling Brand

Le principali ragioni di acquisto di un veicolo Dodge sono lo stile esterno generale, il divertimento alla guida e la potenza e l’accelerazione complessive. Sia la Dodge Challenger che la Charger hanno concluso un 2020 molto interessante in termini di vendite al dettaglio, che sono aumentate del 6%.

Il 2021, invece, segna l’anno in cui la casa automobilistica statunitense offre versioni SRT con motore Hellcat da oltre 700 CV per ogni modello presente nella sua gamma. Il Dodge Durango 2021 è la Charger del segmento dei SUV a tre file e quest’anno ha alzato ulteriormente l’asticella con un design esterno aggiornato, un nuovo abitacolo con cruscotto ispirato alla Challenger e più prestazioni che mai con sei modelli diversi fra cui il Durango SRT Hellcat da 720 CV, il SUV più potente di sempre.

Non è finita qui poiché la line-up del marchio statunitense è costituita dalla nuova Charger SRT Hellcat Redeye, la berlina prodotta in serie più potente e veloce al mondo. Questa vettura porta le prestazioni a un livello mai visto prima d’ora su una berlina familiare a quattro porte grazie alla sua potenza pari a 819 CV e 958 nm di coppia massima, oltre a una velocità massima di 327 km/h.

La Dodge Challenger è invece la muscle car più veloce, scattante e potente al mondo, con la versione top di gamma Super Stock da 818 CV che rappresenta il meglio che è possibile ottenere attualmente dalla coupé.

