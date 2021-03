Alfa Romeo Tonale: avviata la produzione a Pomigliano d’Arco

Dopo due anni dall’effettiva presentazione al Salone di Ginevra del 2019, l’Alfa Romeo Tonale sembra ora più vicina. Solamente qualche giorno fa avevamo parlato qui dell’indiscrezione relativa all’effettiva realizzazione dei primi muletti di prova presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco che sarà la base produttiva del nuovo SUV del Biscione.

Pare invece che in queste ultime ore sia anche cominciata la produzione vera e propria delle prime Alfa Romeo Tonale che saranno quindi utilizzate per avviare i necessari test su strada, le stesse vetture che comunque svezzeranno anche le linee produttive ad esse dedicate in quel di Pomigliano d’Arco. Sembra quindi aver raggiunto un ritmo decisamente migliore il percorso di avvicinamento ai fatti reali che condurranno all’effettiva immissione su strada delle nuove Tonale.

Il SUV di Segmento C a marchio Alfa Romeo è infatti atteso per il prossimo mese di settembre, ovvero fra meno di sei mesi: l’autunno risulterà utile per avviare i necessari ordini che confluiranno in una commercializzazione vera e propria da avviare comunque nei primi mesi del prossimo anno. La condizione attuale fa presagire che effettivamente il prossimo mese di aprile sarà quello giusto per cominciare ad intravedere qualche Tonale che si aggirerà nei pressi di Pomigliano d’Arco: secondo le prime indiscrezioni, pare che le primissime scocche della Tonale si trovano già sulle linee produttive. D’altronde durante questo mese di marzo lo stabilimento campano si era fermato per un paio di settimane utili a definire al meglio le linee produttive che cominciano ad accogliere ora le prime Tonale.

In fin dei conti si tratta quindi (finalmente) di una buona notizia: l’avvio della produzione dell’Alfa Romeo Tonale è un punto di svolta per il Biscione che torna a produrre un nuovo modello dopo parecchi anni di stasi a livello di listino. L’attesa prorogatasi per due lunghi anni è davvero tanta, ma probabilmente adesso siamo più vicini che mai all’effettivo debutto dell’Alfa Romeo più attesa di questi ultimi tempi.

