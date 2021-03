Nuova Citroën C5: quello che già sappiamo

La terza generazione di Citroën C5 sarà svelata il 12 aprile. Alcune delle novità relative a questo nuovo modello sono emerse nelle scorse settimane. Ad esempio sappiamo in particolare che l’auto sarà basata su una versione allungata della piattaforma EMP2, che le consentirà di mostrare dimensioni significative con una lunghezza senza dubbio prossima ai 485 cm. Abbastanza per garantire una buona abitabilità ai suoi passeggeri.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Citroen C5 che sarà svelata il prossimo 12 aprile

Un vero cavallo di battaglia Citroën, anche il comfort sarà oggetto di particolare attenzione, in particolare con la presenza di ammortizzatori idraulici progressivi a doppio arresto e sedili Advanced Comfort.

Dal punto di vista del design, e viste le foto spia pubblicate di recente, questa nuova Citroen C5 dovrebbe essere ispirata al concept CXperience del 2016, soprattutto nella parte anteriore. Dovrebbe quindi mostrare una sottile griglia a “X” e chevron cromati allungati su tutta la larghezza del veicolo, come quello che è già stato mostrato sull’ultima C4.

Ma la sua principale particolarità estetica potrebbe risiedere nel suo profilo con un’altezza da terra leggermente rialzata e una linea del tetto particolarmente sporgente. Il tutto darebbe false arie di un SUV-coupé e un design a dir poco atipico.

All’interno della nuova Citroen C5, possiamo anche aspettarci di trovare un cruscotto elegante, strumentazione digitale e un nuovo sistema multimediale. Senza dimenticare, naturalmente, tutta una serie di nuove tecnologie e nuovi aiuti alla guida.

Infine, sotto il cofano, Citroën dovrebbe puntare sulle unità a benzina (da 130 a 180 CV?) E sui motori ibridi plug-in (180 CV e 225 CV?) Ma non sui motori diesel.

Prodotta probabilmente in Cina ma anche in Francia, nello stabilimento Stellantis di Mulhouse, in Alto Reno (68), la nuova Citroen C5 dovrebbe essere commercializzata sulla scia della sua presentazione ad un prezzo che potrebbe partire da circa 33.000 euro.

