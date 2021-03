Citroën Ami protagonista di un esclusivo servizio di car sharing condominiale

Citroën ha cercato sempre di offrire delle soluzioni innovative per essere più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Per questo motivo, il marchio di Stellantis ha progettato la Citroën Ami, un concetto di mobilità urbana ordinabile in Italia tramite un percorso 100% digitale.

Sono molti i profili dei clienti che fanno di Ami un progetto condiviso per eccellenza, tanto all’interno delle famiglie quanto nelle aziende, anche tra i condomini del nuovo complesso residenziale The Nest.

Citroën Ami: il quadriciclo 100% elettrico a disposizione dei condomini di The Nest

Il quadriciclo a zero emissioni è in grado di offrire a due persone una guida silenziosa e fluida con un’autonomia massima di 75 km grazie a una batteria da 5,5 kWh che può essere caricata in sole 3 ore utilizzando una presa domestica standard. La Ami rappresenta un oggetto di mobilità ultra compatto con il suo corpo lungo appena 2,41 metri e dalla straordinaria maneggevolezza grazie a un diametro di sterzata di appena 7 metri.

Con la Ami, l’obiettivo di Citroën è quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti, con la famiglia, gli amici, individuale e condiviso. In aggiunta, la storica casa automobilistica francese ha lanciato in Italia una grande novità proponendo un esclusivo servizio di car sharing condominiale realizzato in collaborazione con Free2Move per The Nest, una nuova residenza prestigiosa nel cuore di Milano.

Si tratta del primo esclusivo servizio di car sharing condominiale presente nel nostro paese offerto da Free2Move. Questo servizio sarà riservato ai futuri inquilini di The Nest, un complesso residenziale dell’architettura inaspettata e scenografica, circondata da privacy e tranquillità all’interno di uno spazio intimo e protetto.

Parliamo di un concept abitativo contemporaneo che offre comfort, design, riservatezza e silenziosità, all’interno di un ambiente circondato dal verde. Per il comfort quotidiano dei suoi inquilini, The Nest prevede servizi esclusivi tra cui il car sharing elettrico condominiale dove la Citroën Ami è protagonista.

L’utilizzo e la prenotazione del quadriciclo saranno gestibili tramite un’applicazione dedicata e permetterà di muoversi nel centro città agilmente e senza alcuna limitazione del traffico urbano.

