Sabine Schmitz: i fan chiedono al Nurburgring di intitolargli una curva

Sono passate meno di due settimane dalla scomparsa di Sabine Schmitz, la regina del circuito del Nurburgring, e molti non riescono ancora a credere che se ne sia andata. Essendo una delle figure più iconiche nel mondo degli sport motoristici, la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan di tutto il mondo.

Una community che parla di tutto ciò che ruota attorno al famoso tracciato tedesco ha avuto un’idea per onorare i risultati ottenuti da Schmitz. È stata presentata una petizione al Nurburgring per intitolare una curva del Nordschleife a nome di Sabine.

Sabine Schmitz: molti fan hanno chiesto di omaggiare la regina del Nurburgring

L’obiettivo iniziale era quello di far firmare la petizione a 10.000 persone in modo da consentire ai gestori del famoso circuito di prendere in considerazione l’idea. Dopo soli due giorni, la petizione è stata firmata da 25.000 persone e al momento questo numero ha superato già 45.000.

Nel frattempo, i gestori della famosa pista hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale. Il comunicato stampa riporta: “Il Nürburgring ha perso il suo pilota più famoso. La risposta travolgente e la simpatia mondiale confermano quanto Sabine fosse importante per il Nürburgring. Non c’è quindi dubbio che al Nürburgring le sarà dato un onore speciale“.

Seguendo questa idea, i gestori del tracciato hanno dichiarato che la famiglia di Sabine Schmitz ha bisogno di un po’ di spazio e tempo per il lutto. Secondo la dichiarazione ufficiale, il piano è di aspettare un po’ di tempo prima di considerare questa idea. Quando arriverà il momento, l’argomento sarà discusso con la famiglia della regina del Nurburgring per stabilire cosa fare.

Alcuni fan hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alla possibilità che i gestori della pista evitino di rinominare una delle curve del tracciato. Man mano che l’idea va avanti, le persone hanno iniziato a discutere quale delle 154 curve sarebbe la scelta migliore a cui assegnare il nome di Sabine Schmitz. La più gettonata è la Hohenrain Chicane da rinominare in Sabine S mentre altri hanno suggerito il rettilineo principale in quanto segna l’inizio e la fine di tutti i giri sul circuito del Nurburgring.

