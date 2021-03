Stellantis ha nominato Frédéric Brunet come Direttore finanziario per l’Europa. Il francese ha ricoperto fino ad oggi la posizione di CFO presso Opel / Vauxhall. Una notevole promozione per Brunet, che ora si occupa delle finanze di tutto il gruppo in Europa. Eppure è un passo che ricorda il lavoro precedente all’interno dell’allora ancora chiamata PSA parte di Stellantis. Brunet è stato in precedenza CFO di PSA in America Latina. Dal 2018 è CFO di Opel / Vauxhall.

Dal momento che Brunet sta lasciando Opel per il consiglio di amministrazione di Stellantis, Opel ha bisogno di un nuovo CFO. Quello sarà Georg Magel (foto 2). Il tedesco è attualmente ancora responsabile della pianificazione finanziaria presso Opel. Quindi sale alla prima posizione. Magel è in Opel dal 1996. Si tratta dell’ultima nomina da parte di Carlos Tavares che negli ultimi giorni è stato molto attivo sul fronte del nuovo organigramma societario del nuovo gruppo che si sta pian piano delinenando.

