Il concept Opel Astra Coupé OPC X-Treme festeggia 20 anni

Esattamente 20 anni fa, una casa automobilistica tedesca presentò un concept al Salone di Ginevra, che ci lasciò solo a guardare con silenzioso stupore a bocca aperta. Opel ha preso l’Astra Coupé e l’ha rifatta completamente. Questo ha creato l’indimenticabile concept della Opel Astra Coupé OPC X-Treme.

A prima vista, questa Astra sembrava aver appena lasciato la pista. Ed è esattamente da lì che hanno tratto ispirazione da Opel. La vettura si basa sull’Astra Coupé V8 da corsa, con la quale Opel ha poi corso nel campionato tedesco di auto turismo DTM. E il concetto non solo sembrava simile, ma principalmente aveva un motore molto simile.

Sotto il cofano di questa vettura sportiva rossa c’era un motore a otto cilindri da quattro litri con una potenza di 326 kW / 444 CV e una coppia massima di 530 Nm. Un cambio sequenziale a sei velocità era stato collegato al motore per guidare le ruote posteriori. Opel affermava che l’auto era in grado di arrivare fino a 300 km / h

Le forme della carrozzeria rossa erano davvero audaci, tutto terminava con una porta con apertura verso l’alto, simile alla Mercedes-Benz SLS AMG, arrivata 9 anni dopo. I dischi da 20 ″ dei pneumatici 265/30 ZR 20 all’anteriore e 305/25 ZR 20 al posteriore erano nascosti nei passaruota notevolmente ampliati.

A proposito, Opel non ha concluso la sua opera con questo concetto Opel Astra OPC EXTREME, ma ne ha introdotto un altro nel 2014, ma era tutt’altro che estremo, infatti era praticamente basato su un’auto di serie. Tuttavia, anche questo nuovo concetto non è finito in produzione.

