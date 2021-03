Nuovo Opel Crossland disponibile a noleggio a 249 euro al mese

Oltre alla classiche soluzioni di acquisto, Opel dà la possibilità di guidare il nuovo Opel Crossland tramite il noleggio a lungo termine. Grazie a Free2Move, ad esempio, è possibile guidare il nuovo Crossland pagando 249 euro al mese (IVA esclusa) per 36 mesi/45.000 km.

Si tratta più nello specifico della versione Edition con motore diesel BlueHDi 110 da 1.5 litri abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Da precisare che è previsto un primo canone di 3324 euro (IVA esclusa).

Nuovo Opel Crossland: Free2Move propone a noleggio l’ultimo restyling del SUV

Oltre a perdere la lettera X nel nome, il nuovo SUV si distingue dal precedente modello principalmente per il nuovo frontale Opel Vizor (che ha debuttato per la prima volta sul Mokka di ultima generazione) che si estende per l’intera larghezza del veicolo e integra sia la calandra che i gruppi ottici a LED, oltre al leggendario fulmine Opel Blitz disposto al centro.

Le fiancate laterali sono caratterizzate dalle tipiche linee muscolose di un SUV e da protezioni per i passaruota che offrono un ulteriore senso di robustezza. Per quanto riguarda il posteriore, il nuovo Opel Crossland dispone di una fascia nera orizzontale e di fari fumé.

Ritornando all’offerta di noleggio proposta da Free2Move, il canone mensile include tutti i servizi principali offerti dalla casa automobilistica tedesca come Opel Protection (con protezione salute gratuita per un anno, perdita di impiego, inabilità e vita, estensione di garanzia, manutenzione ordinaria e furto e incendio), assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa (con garanzia infortunio conducente, garanzia Kasko, tutela legale e gestione dei sinistri), veicolo sostitutivo in caso di guasto e tassa di proprietà.

