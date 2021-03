Nuova Peugeot 208: il PureTech 75 ora disponibile con gli allestimenti Allure e Allure Pack

La Peugeot 208 rappresenta un’emblematica raffigurazione di come il coraggio dell’originale spirito rivoluzionario sia ancora in grado di far evolvere il concetto di auto compatta, secondo le nuove esigenze di mobilità.

Dopo 16 mesi dal suo lancio in Italia, la nuova 208 è riuscita a convincere già 40.000 automobilisti. Ciò è possibile grazie alle diverse novità presenti a bordo fra cui l’ultima generazione del sistema i-Cockpit e la possibilità di scegliere fra differenti tipologie di alimentazione fra cui quella 100% elettrica.

Nuova Peugeot 208: gli allestimenti Allure e Allure Pack ora possono essere scelti anche con il PureTech da 75 CV

La gamma di motori propone diversi livelli di potenza, da 75 a 136 CV, con il PureTech da 1.2 litri da 75 CV che fa parte del nostro mercato grazie a molteplici fattori, ad iniziare dal profilo economico che parte da 15.800 euro.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato l’ingresso del motore PureTech 75 che adesso è disponibile con gli allestimenti Allure e Allure Pack in modo da aggiungere ancora più valore alla motorizzazione più apprezzata in Italia.

La nuova 208 Allure con motore PureTech 75 è disponibile con un allestimento di livello ancora superiore grazie alla presenza di importanti accessori fra cui climatizzatore automatico, alzacristalli elettrici posteriori, retrovisore interno elettrocromatico, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, freno di stazionamento elettrico e tanto altro ancora.

Per chi cerca qualcosa in più può invece optare per l’allestimento Allure Pack che aggiunge elementi di rilievo per quanto riguarda la sicurezza come il Peugeot Connect SOS & Assistance e il sistema automatico di frenata anticollisione giorno e notte Autonomous Emergency Braking System 3.

Nel contempo, il comfort si avvantaggiano per la presenza della telecamera di retromarcia VisioPark con visione a 180° mentre il sistema i-Cockpit adotta il quadro strumenti digitale 3D al posto della strumentazione analogica con display centrale a colori.

Le nuove Peugeot 208 Allure e Allure Pack con motore PureTech 75 sono già disponibili all’acquisto in Italia con un prezzo di listino di 18.700 euro e 19.500 euro. Secondo quanto affermato dal marchio di Stellantis, questo propulsore propone un consumo nel ciclo combinato pari a 5,1 litro per ogni 100 km percorsi (standard WLTP). Parliamo di circa 20 km/l.

