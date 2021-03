Ferrari 488 GTB: ecco un bellissimo esemplare modificato da Novitec | Video

La Ferrari 488 GTB è una delle supercar più famose prodotte dal cavallino rampante. La presentazione al pubblico avvenne in occasione del Salone di Ginevra del 2015, portando con sé il titolo di prima Ferrari stradale della storia ad avere un motore V8 disposto in posizione posteriore-centrale.

Sotto il cofano, la 488 GTB nasconde l’F154 CB, un V8 biturbo da 3.9 litri capace di erogare 670 CV di potenza a 8000 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000 g/min. Rispetto alla 458 Italia che sostituisce, gli ingegneri di Maranello hanno apportato diverse migliorie con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e le prestazioni.

Ferrari 488 GTB: scopriamo insieme le performance di un esemplare con parti Novitec

Ad esempio, troviamo un alettone frontale a cassetto e dei profili sovrapposti per migliorare l’efficienza termica dei radiatori. Inoltre, ci sono un nuovo impianto di scarico in stile 458 Speciale, uno spoiler soffiato e un nuovo faro retronebbia in stile F12berlinetta.

Dato che sotto il cofano c’è l’otto cilindri di serie più performante sviluppato fino ad ora dallo storico marchio modenese, potete immaginare il piacere che si prova alla guida di questo bolide. I dati ufficiali forniti da Maranello parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi mentre la velocità massima si attesta a oltre 330 km/h.

Lo youtuber Gumbal ha avuto il piacere di filmare una bellissima Ferrari 488 GTB in Rosso Corsa dotata di diverse componenti di Novitec quali impianto di scarico, cerchi e alcune parti in fibra di carbonio. Trovate il video dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI