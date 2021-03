Nuovo Fiat Fiorino: l’ultimo prototipo avvistato sulle strade di Betim

Dopo gli avvistamenti in Svezia e San Paolo, un nuovo prototipo completamente camuffato del Fiat Fiorino 2022 è stato avvistato sulle strade di Betim (MG) durante una fase di test.

Il nuovo veicolo commerciale leggero destinato al mercato brasiliano avrà nuovi frontale, interni e motori. I controlli di trazione e di stabilità vengono messi alla prova dal 2020 e dovrebbero essere inclusi nel pacchetto di sicurezza del furgoncino.

Fiat Fiorino 2022: un nuovo prototipo completamente camuffato è stato avvistato su strada

Il nuovo Fiorino avrà il volto che ha debuttato per la prima volta sulla Uno 2016, anche se subirà modifiche a tetto, fari e parafanghi. La griglia frontale sarà costituita da più barre verticali mentre il fondo avrà alcuni elementi a nido d’ape. Una delle novità più interessanti presenti sul Fiat Fiorino 2022 sarà il logo Fiat scritto in lettere maiuscole.

Sul profilo laterale, il furgoncino non riceverà alcuna modifica mentre il retro, anche se il camuffamento suggerisce la presenza di modifiche, resterà invariato. Al massimo il nuovo restyling avrà dei nuovi fari.

La versione entry-level del nuovo Fiorino sarà equipaggiata con il motore Fire Evo da 1.4 litri con potenza di 88 CV e una coppia massima di 122 nm, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Le versioni più costose invece saranno dotate del Firefly 1.3 con potenza fino a 109 CV e 139 nm. Anche in questo caso troveremo un cambio manuale a 5 velocità.

Gli interni del Fiat Fiorino 2022 saranno completamente rinnovati, assicurando più modernità ed ergonomia. Anche il volante è stato rinnovato con molteplici funzioni. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se trapeleranno in foto altri prototipi.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI