Nuovo SUV compatto Citroen C3: rivelati gli interni

Citroen si sta preparando per il lancio del tanto atteso C3 Aircross in India. L’azienda inizierà a lanciare prodotti sviluppati localmente a partire dalla seconda metà del 2021. Un nuovissimo SUV sotto i 4 metri, nome in codice CC21, sarà il primo prodotto sviluppato localmente, che è stato testato numerose volte.

Un nuovo video spia su Youtube rivela gli interni della Citroen C3 per l’India

Un nuovo video spia su YouTube rivela gli interni della Citroen CC21. Il video mostra anche lo stile esterno del SUV. Il SUV compatto Citroen C3 è dotato di un volante multifunzionale a 3 razze. Sono visibili anche decorazioni argentate sullo sterzo, intorno alle prese d’aria AC e sui rivestimenti delle portiere. La console centrale dispone di un ampio sistema di infotainment touchscreen autoportante, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Si prevede che anche il SUV compatto Citroen C3 per l’India offrirà la tecnologia delle auto connesse. Il SUV è dotato di sistema di avvio / arresto a pulsante, cruise control, CA automatico, console strumenti digitale, telecamera di retromarcia, prese d’aria posteriori, ORVM alimentati e altri.

Il modello nel video ha un cambio manuale a 5 marce. Sarà alimentato da un motore a benzina turbo da 1,2 litri, in grado di produrre fino a 130 CV di potenza. Il SUV compatto Citroen C3 potrebbe ricevere il motore da 99 CV / 150 Nm abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Il SUV potrebbe anche ricevere un’opzione di cambio automatico.

