Questa Dodge Challenger R/T del 1971 attesa all’asta non è stata restaurata

Spesso e volentieri ci imbattiamo in vetture d’epoca completamente restaurate che sono tornate a splendere grazie ad alcune società che si occupano di riportare in vita vecchi gioielli. Tuttavia, questa Dodge Challenger R/T del 1971 con motore Hemi non è stata restaurata e ha avuto un solo proprietario per 22 anni.

Si tratta di una Challenger appartenente alla primissima generazione orientata alle performance ed è dotata di uno dei motori più famosi in quel periodo: l’Hemi V8 da 7 litri. La Challenger R/T è riuscita ad arrivare ai giorni nostri praticamente nelle stesse condizioni in cui era all’inizio poiché nessuno dei suoi proprietari ha deciso di procedere con la personalizzazione.

Dodge Challenger R/T: solo 71 esemplari sono stati costruiti nel 1971

Il motore menzionato poco fa è quello originale e dovrebbe essere ancora in grado di sviluppare 431 CV di potenza. Oltre a questo, troviamo dei cerchi Rallye da 15” avvolti in pneumatici Goodyear Polyglas. Il propulsore, equipaggiato con tutte le caratteristiche che aveva quando ha lasciato lo stabilimento di produzione, è abbinato a una trasmissione manuale a 4 velocità e a un assale posteriore Dana 60.

La Dodge Challenger R/T in questione è uno dei soli 71 esemplari in questa configurazione realizzati nel 1971. La carrozzeria è rivestita nella colorazione Bright Blue Metallic con strisce laterali nere e ha un abitacolo con rivestimento nero, sedili avvolgenti e console centrale.

La muscle car americana sarà proposta all’asta a maggio da Mecum Auctions. La nota casa d’aste afferma che la vettura è riuscita a sopravvivere in queste condizioni principalmente grazie al suo ultimo proprietario che l’ha tenuta per ben 22 anni. Purtroppo, Mecum Auctions non ha rivelato alcuna informazione sulla base d’asta di partenza.

