Il Salone di Shanghai 2021 confermato per la fine di aprile

Gli organizzatori del Salone di Shanghai 2021 hanno confermato nelle scorse ore che l’evento si terrà. Si tratta del primo appuntamento automobilistico del mondo che si tiene dopo la quasi totalità degli eventi annullati l’anno scorso, ad eccezione del Salone di Pechino 2020 che si è tenuto all’inizio dello scorso ottobre.

Nonostante molte aziende abbiano deciso di cancellare e posticipare al 2022 tantissime kermesse, anche il comitato organizzativo dell’evento IAA di Monaco hanno dato fiducia al 2021 in quanto l’apertura è prevista per metà settembre. Spostandoci in Asia, è prevista l’apertura della 19ª edizione del Salone di Shanghai nella seconda metà di aprile. La Cina non sembra disposta a rinunciare a tenere uno dei più grandi saloni automobilistici del mondo.

Salone di Shanghai 2021: gli organizzatori confermano lo svolgimento dell’edizione di quest’anno

Sfortunatamente, gli organizzatori non hanno fornito dettagli sulle case automobilistiche che prenderanno parte all’appuntamento e soprattutto il numero dei partecipanti ma pensiamo che verranno allestiti gli stand dei principali produttori di auto operanti nel paese.

Inoltre, il Salone di Shanghai rappresenta una sorta di spinta per rafforzare l’importante ripresa che il mercato automobilistico sta vivendo in Cina dopo un anno di pandemia provocata dal coronavirus. Gli organizzatori hanno dichiarato che il salone dell’auto scommetterà su un nuovo format in cui verranno presentate le tecnologie del futuro.

Peter Bergleiter, amministratore delegato di IMAG, ha affermato: “Siamo ansiosi di offrire ancora una volta alle società di fornitori internazionali una piattaforma in Cina poiché il mercato automobilistico cinese è ancora uno dei più importanti. Ed eventi come Auto China 2020 hanno dimostrato nelle ultime settimane che è possibile organizzare fiere anche di grandi dimensioni con successo e in sicurezza seguendo i giusti concetti”.

Un’altra novità interessante che riguarda l’edizione 2021 del Salone di Shanghai è la sezione New Mobility China. Si tratta di una piattaforma che ha l’obiettivo di disegnare le linee guida per il futuro della mobilità in uno dei paesi più grandi al mondo. Questa si basa sulla mobilità sostenibile con le auto elettriche al primo posto.

