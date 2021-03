Questa Dodge Viper RT/10 ha percorso poco più di 100 km e ha avuto un solo proprietario

Molte persone scelgono di acquistare un’auto particolare come forma di investimento futuro. Dopo diversi anni, una volta che la vettura è diventata rara, la mettono in vendita per recuperare quanto più denaro possibile. Ad esempio, nelle ultime settimane sono comparse in vendita in America diverse Dodge Viper a basso chilometraggio in quanto i loro attuali proprietari hanno deciso di separarsi.

Per alcuni, questa potrebbe essere una buona notizia in quanto si tratta di una delle auto sportive americane più amate di sempre. Anche se le Viper di prima generazione potrebbero non essere all’altezza di quelle più recenti, hanno sicuramente un certo fascino.

Dodge Viper RT/10: all’asta su Bring A Trailer un esemplare immacolato del 1995

La casa automobilistica americana ha messo in vendita per la prima volta la vettura nel gennaio del 1992 e a quel tempo non esisteva alcun aiuto alla guida per assistere il conducente al volante. Inoltre, sotto il cofano è stato installato un enorme motore V10 da 8 litri capace di sviluppare circa 400 CV di potenza e 650 nm di coppia massima.

Con un peso a vuoto di 1490 kg, la Dodge Viper di prima generazione impiegava soli 4,6 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e raggiungeva una velocità massima di 266 km/h. Dal punto di vista delle prestazioni, diciamo che la vettura americana si scontrava all’epoca con artisti del calibro della Ferrari F355.

Detto ciò, in questo articolo vi parliamo di una Dodge Viper RT/10 molto particolare, immatricolata nel 1995, che attualmente si trova nel Michigan e pensate un po’ è stata guidata per soli 104 km in 26 anni di esistenza. Considerando ciò, potrebbe essere necessario effettuare un controllo completo delle parti meccaniche.

Se ciò non bastasse, l’auto aveva circa 16 km al momento dell’acquisto avvenuto nel 1996, il che significa che il solo ed unico proprietario l’ha guidata per soli 88 km circa. Molto probabilmente, l’uomo aveva un altro esemplare nella sua collezione che si è potuto godere appieno.

Quando è arrivata sul mercato, la Dodge Viper RT/10 è stata proposta ad un prezzo di partenza di 60.500 dollari (51.346 euro). Mentre gli interni sono piuttosto spartani, troviamo aria condizionata, trasmissione manuale a 6 marce, differenziale posteriore a slittamento limitato e terminali di scarico laterali.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la vettura ha raggiunto la somma di 35.000 dollari (29.704 euro) ma mancano ancora sei giorni al termine dell’asta online su Bring A Trailer.

