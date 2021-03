Aigline James nuovo country manager per Stellantis Paesi Bassi

Aigline James è stata nominata country manager per Stellantis nei Paesi Bassi con effetto dal 1 aprile 2021. I francesi saranno responsabili della strategia e dei risultati nazionali. Yann Chabert, precedentemente responsabile di Fiat Chrysler Automobiles nei Paesi Bassi, ricoprirà un ruolo diverso all’interno di Stellantis.

Aigline James è stata nominata country manager per Stellantis nei Paesi Bassi

Dal 1 ° luglio 2019, James ha ricoperto la carica di direttore generale del Groupe PSA Paesi Bassi. Ha studiato all’HEC di Parigi e dal 2004 ha ricoperto diversi incarichi all’interno del Groupe PSA. Dal 2017 ha gestito Citroën e DS Automobiles in Austria fino al suo appuntamento nei Paesi Bassi. Questa è solo l’ultima di una serie di nomine importanti che il nuovo gruppo di Carlos Tavares sta effettuando in tutto il nostro continente. Il cambio di country manager è avvenuto anche in paesi quali Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Francia e Regno Unito.

Ti potrebbe interessare: Spoticar di Stellantis collabora con DriiveMe per la consegna a domicilio dei suoi veicoli usati

Ti potrebbe interessare: Stellantis Melfi: operai in esubero perenne e una linea cancellata, il sindacato USB in allarme

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI