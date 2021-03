Nuovo Opel Crossland in tour sul lago di Como

A circa tre anni dal lancio avvenuto nel 2017, l’Opel Crossland ha perso la X nel nome ma ha guadagnato un frontale e dei contenuti tecnici completamente nuovi. Infatti, il SUV compatto tedesco ora dispone di un look decisamente più moderno, in particolare sulla parte frontale dove troviamo fari e mascherina all’interno di un sottile inserto cromato.

Questo prende il nome di Opel Vizor ed è l’elemento di stile che distinguerà i nuovi modelli del marchio di Stellantis, a partire dal Mokka. Il Vizor estende visivamente la larghezza del veicolo e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema Opel Blitz domina al centro del Vizor.

Nuovo Opel Crossland: il recente SUV compatto è stato portato sul lago di Como per un tour

Il nuovo Crossland dispone anche di nuovi fanali posteriori fumé e una fascia scura che ospita al centro il nuovo luogo del marchio. Appena sotto troviamo il nome della vettura scritto in lettere maiuscole. Opel dà la possibilità di scegliere il tetto in bianco o nero a contrasto con il resto della carrozzeria.

Il nuovo Crossland, come detto poco fa, si propone come un SUV compatto e agile che unisce stile e versatilità in 4,22 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza. Inoltre, il modello dispone di sedili posteriori scorrevoli con schienali abbattibili con una divisione 60/40 e che scorrono fino a 150 mm.

Ciò permette di aumentare lo spazio del bagagliaio in pochissimi secondi da 410 a 520 litri. Inoltre, piegando completamente i sedili posteriori, il volume passa a 1255 litri. A livello di sicurezza, la nuova generazione dello Sport Utility Vehicle è dotata di fari adattivi Full LED che riescono a garantire un’eccellente visibilità al buio con fascio largo e profondo e una luce chiara, riducendo al contempo i consumi di energia e le emissioni. Inoltre, i fari adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante.

L’allestimento top di gamma Ultimate propone di serie diverse caratteristiche

La versione top di gamma Ultimate propone tutto ciò di cui si ha bisogno per rimanere al passo con i tempi per quanto riguarda tecnologia, lusso e praticità. Di serie, infatti, abbiamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fari Full LED, sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con display touch a colori da 8 pollici, servizi Opel Connnct, sedili ergonomici con certificazione AGR rivestiti in alcantara, volante riscaldato, climatizzatore elettronico bizona e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, tutti i propulsori si adattano alle più recenti normative Euro 6d. Il nuovo Opel Crossland può essere scelto con un quattro cilindri diesel da 1.5 litri con potenza di 110 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Proprio questo powertrain è stato utilizzato da Opel per effettuare un tour con partenza da Como, fino a Tremezzo, passando per Cernobbio, Laglio e Sala Comacina.

