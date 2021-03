DS Automobiles lancia il servizio di noleggio on demand

DS Automobiles ha lanciato in UK DS +, un nuovo servizio di noleggio su richiesta che consente ai proprietari esistenti di accedere a un secondo veicolo quando necessario. L’iniziativa è progettata per supportare una riduzione delle famiglie con più auto a seguito di un cambiamento nei modelli di utilizzo dell’auto causato dalla pandemia di coronavirus COVID-19.

I proprietari di auto DS Automobiles possono noleggiare una seconda auto a partire da £ 48 al giorno. Il servizio è aperto a clienti nuovi ed esistenti, con gli attuali clienti DS che ricevono automaticamente offerte esclusive sul loro noleggio.

In uno studio su 2.000 famiglie britanniche con accesso a più di un’auto, DS Automobiles ha rilevato che il 36% afferma che la pandemia le ha indotte a prendere in considerazione il ridimensionamento della propria flotta, con il 23% che afferma di avere meno bisogno di più auto rispetto a prima della pandemia.

Jules Tilstone, amministratore delegato di DS Automobiles UK, ha dichiarato: “Non è un segreto che le esigenze di mobilità stiano cambiando rapidamente e con DS +, stiamo anticipando e soddisfando queste nuove esigenze.

“I nostri clienti possono acquistare il DS che desiderano e accedere a un secondo veicolo DS quando ne hanno bisogno, rendendolo il servizio ideale da utilizzare quando hanno bisogno di un veicolo extra per le vacanze o per le famiglie con più auto che non hanno più bisogno di un’auto aggiuntiva.

“Siamo entusiasti di lanciare il servizio premium nel Regno Unito e non vediamo l’ora di condividere la nostra gamma di modelli in crescita con i clienti nuovi ed esistenti nei prossimi mesi”.

DS Automobiles ha rilevato che il 32% delle famiglie prenderebbe in considerazione l’idea di diventare una famiglia con un solo veicolo se potesse avere accesso frequente a una seconda auto quando necessario.

Per molte famiglie, la seconda auto è molto meno utilizzata, con la ricerca di DS che ha scoperto che anche prima della pandemia globale di Covid-19, il 29% delle famiglie non guidava il secondo o il terzo veicolo per 2-3 settimane alla volta.

È stato inoltre riscontrato che l’accesso a un secondo veicolo su richiesta contribuisce ad aumentare la diffusione dei veicoli elettrici (EV), con la ricerca che ha rilevato che il 43% degli intervistati afferma che sarebbe più propenso ad acquistare un’auto elettrica se sapesse di avere accesso a una benzina o diesel. modello per affrontare i viaggi più lunghi.

