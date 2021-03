Bosch propone ricambi rigenerati tramite il programma eXchange

Bosch afferma che la rigenerazione, a differenza della produzione di componenti totalmente nuove, richiede una quantità minore sia di materiali che di energia. Perciò, il colosso tedesco consiglia l’impiego di ricambi rigenerati anziché nuovi nel momento in cui bisogna far riparare la propria vettura.

Anche se è un piccolo gesto, è possibile contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e anche di risparmiare qualcosa a livello economico. Nel 2019, Bosch ha permesso agli utenti di risparmiare circa 3100 tonnellate di materie prime con la revisione di due categorie di componenti tra le più acquistate dalle officine: motorini d’avviamento e alternatori. Questo valore si traduce in circa 8600 tonnellate di CO2 risparmiate.

Bosch: il nuovo programma eXchange prevede la rigenerazione di componenti usati

Per produrre queste nuove parti partendo da 0, necessarie per costruire i motori d’avviamento e gli alternatori, si sarebbe rilasciata nell’aria una grossa quantità di anidride carbonica e per compensarla sarebbe stato necessario piantare circa 680.000 faggi. Già dal 2020, Bosch è impegnata nel cercare di perseguire comportamenti più sostenibili nei confronti dell’ambiente e al taglio delle emissioni di CO2.

Un importante passo è stato fatto rendendo carbon neutral le sue 400 sedi presenti a livello mondiale. Inoltre, recentemente ha lanciato un programma chiamato eXchange che consente di risparmiare risorse e di tutelare l’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e puntando sulla vendita di componenti rigenerate.

Attraverso questo programma per alternatori e motorini d’avviamento, il gruppo tedesco permette alle persone di riparare i propri veicoli risparmiando e soprattutto facendo del bene al pianeta.

All’interno del catalogo del programma eXchange troviamo una serie di prodotti rigenerati che soddisfano gli stessi standard dei ricambi originali e che Bosch sottopone a una serie di prove per garantirne la qualità. Ciò vale sia per le auto che per i veicoli commerciali. Infine, per queste parti rigenerate, Bosch mette a disposizione una garanzia.

