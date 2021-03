Dodge Charger SRT392 vs Ford Mustang GT: due americane modificate si sfidano su strada

L’ultimo importante rinnovamento tecnologico per la Ford Mustang GT, che è arrivato sottoforma del model year 2018, ha portato alcune caratteristiche davvero interessanti fra cui l’accoppiata motore Coyote di terza generazione con potenza di 466 CV e la trasmissione automatica a 10 rapporti proposta come optional.

L’uomo al volante della Mustang GT 2020 proposta in questo articolo dispone di un V8 da 5 litri abbinato ad alcune piccole modifiche. La vettura ha deciso di scontrarsi in una corsa con una Dodge Charger SRT392 dotata di motore Hemi V8 da 6.4 litri abbinato a un compressore Procharger.

Dodge Charger SRT392: la berlina muscolosa ha affrontato una Mustang GT 2020 modificata

Lo youtuber Can I be Frank, che ha pubblicato il video sulla piattaforma di Google, sostiene che la Mustang GT è dotata di collettori di scarico personalizzati, un carburante a 93 ottani e altro ancora. Per quanto riguarda la Charger SRT392, il vlogger afferma che il compressore centrifugo ora permette al propulsore di sviluppare oltre 800 CV all’albero motore.

Parliamo di una potenza sicuramente elevata per un Hemi V8 6.4 che solitamente richiede alcune modifiche di supporto per evitare problemi. Da menzionare anche i cerchi posteriori più piccoli abbinati a pneumatici più spessi. Per scoprire se la Dodge Charger SRT392 modificata ha vinto o meno il confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima presente dopo la galleria fotografica.

