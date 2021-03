Peugeot 208 e 2008 sono le auto più vendute in Europa a febbraio

La berlina Peugeot 208 e il SUV compatto Peugeot 2008 si sono piazzate nelle prime due posizioni nella classifica delle auto più vendute in Europa a febbraio, stilata da JATO Dynamics. Nonostante le immatricolazioni nel Vecchio Continente siano diminuite del 20% su base annua il mese scorso a causa del coronavirus, la casa automobilistica francese è riuscita a scalare la classifica.

I dati raccolti da JATO Dynamics, provenienti da 27 mercati, hanno mostrato che sono state immatricolate un totale di 848.455 esemplari in Europa, con un calo del 23% da inizio anno. Felipe Munoz, analista propone di JATO Dynamics, ha dichiarato che, fino a quando resteranno in vigore le restrizioni di viaggio e i consumatori rimarranno in casa, il settore continuerà a registrare risultati negativi. Tuttavia, la società di analisi ha dichiarato che si aspettava che il quadro annuale cambiasse a marzo.

Peugeot 208 e 2008: la casa automobilistica francese conquista le prime due prosizioni in Europa a febbraio 2021

Peugeot ha cercato di sfruttare il recente slancio di marzo dopo aver delineato le sue ambizioni di mercato con una nuova identità aziendale per le sue concessionarie. La Peugeot 208 è riuscita a prendere il posto della Toyota Yaris in cima alla classifica delle auto più vendute nel Vecchio Continente, fino a posizionarsi davanti agli altri SUV di segmento B con il suo 2008 come Volkswagen T-Roc e Renault Captur.

Fra le altre prestazioni degne di nota, JATO Dynamics ha notato che il Ford Puma ha continuato a registrare aumenti significativi, diventando il modello più venduto della casa automobilistica americana. Altri aumenti delle immatricolazioni si sono registrati per Volvo XC40, Ford Kuga, Tesla Model, Mercedes GLB, Mercedes GLA/EQA e Smart ForTwo.

Fra gli ultimi arrivati sul mercato spicca anche la nuova Citroën C4 che ha registrato vendite pari a 2805 unità sempre a febbraio, secondo JATO Dynamics. Lo studio ha evidenziato il continuo calo delle vendite di nuove auto diesel, con immatricolazioni diminuite del 33% a quasi 225.000 unità.

Le vetture 100% elettriche e ibride plug-in hanno continuato a guadagnare terreno a febbraio, registrando una crescita del 67% per un totale di 115.000 immatricolazioni e un aumento della quota di mercato del 6,5% a febbraio 2020 e del 13,6% a febbraio 2021. Su base annua, la quota dei veicoli ad alimentazione alternativa è aumentata di oltre il 15% per Jeep, Mercedes, MG e Volvo.

