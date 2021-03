Più usi il car sharing, più vieni premiato. Un po’ come al supermarket e in altre mille attività. Ecco i premi fedeltà auto condivisa Share Now. Il pioniere del car sharing a flusso libero (prendi l’auto dove vuoi, la lasci dove ti pare, ovviamente nei limiti del contratto), lancia in 14 città europee il suo programma speciale.

È la prima volta che un operatore di car sharing free-floating dedica ai propri utenti un programma di fidelizzazione a cui possono prendere parte gratuitamente.

“Più persone si fidelizzano al nostro programma utilizzando il car sharing, più le nostre città diventano vivibili.” – afferma Raphael Stange, Chief Marketing, Customer Service & Sales Officer di Share Now.

Premi fedeltà auto condivisa Share Now: 4 livelli

Blue, Silver, Gold e Diamond, ossia lo status più alto con il maggior numero di premi disponibili. Per ogni euro speso alla guida del servizio, i clienti guadagneranno dieci punti. Inoltre, sarà possibile accumulare punti anche ogni volta che si pagano tariffe extra, come in aeroporto, oppure a seguito dell’acquisto delle tariffe orarie o giornaliere e dei Pass 25 o Pass 50. Che, in aggiunta, assicurano rispettivamente il livello Golden e Diamond.

E i premi? Con il primo livello, il Blue, gli utenti potranno estendere di 5 minuti il tempo di prenotazione (normalmente 20 minuti) e vedranno sbloccarsi in app una nuova tariffa da 9 ore dedicata solo agli iscritti del programma.

Con l’avanzamento di livello, si aggiungono allettanti premi come voucher in occasione del compleanno, servizio clienti VIP con contatto diretto e prioritario tramite mail o telefono.

I punti e i premi sono validi per 3 mesi, mentre l’avanzamento di livello avviene in automatico al raggiungimento dei punti necessari. Maggiori informazioni qui.

Ma conviene? In generale, sì. Tuttavia, oltre a quel regolamento, leggete anche le condizioni di noleggio: si vedano le penali per incidenti, danni, furti.

