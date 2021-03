Il nuovo SUV Fiat avrà il motore 1.0 turbo più potente del segmento

Fiat è nella fase finale del Project 363, il nuovo SUV compatto che sarà lanciato quest’anno in Brasile (basato su Argo) e promette di diventare una delle stelle del marchio. Il SUV inedito di Fiat rivaleggerà con la recente Volkswagen Nivus.

Il nuovo Fiat SUV su base Argo avrà il motore più potente della categoria

Il nuovo modello sviluppato dal marchio italiano avrà un motore a tre cilindri 1.0 turbo GSE della famiglia Firefly e avrà diversi componenti in comune con l’inedito motore 1.3 turbo GSE a quattro cilindri di Stellantis, che dovrebbe essere presente nei modelli come Toro, Jeep Compass e il futuro SUV a sette posti dell’azienda americana.

Per quanto riguarda l’inedito propulsore del SUV Fiat, si farà carico di sostituire il 1.8 E-torq con 130 CV. Come rivelato da Quatro Rodas, la potenza sarà di 128 CV con una coppia che raggiungerebbe i 21 kgm. A sua volta, sarà correlato a una trasmissione automatica di tipo CVT. In questo modo supererebbe il 1.0 turbo della Chevrolet Onix o il TSI di pari cilindrata, presenti nella Volkswagen Nivus , entrambe da 116 CV.

Tuttavia, nelle versioni più accessibili, il motore scelto sarebbe il 1.3 Firefly, sicuramente lo stesso della Strada Volcano , con una potenza di 99 CV e 13 kgm di coppia.

