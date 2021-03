Rischio incendio del motore: richiamati pickup Ram in USA

Fiat Chrysler Automobiles USA, ora parte di Stellantis, sta richiamando poco più di 20 mila pickup del marchio Ram Truck principalmente negli Stati Uniti e in Canada. La società afferma che i i veicoli del 2021 hanno relè elettrici che possono andare in corto circuito, surriscaldarsi e in rari casi causare anche incendi. Il fuoco potrebbe accendersi anche se i motori sono spenti.

La compagnia dice di essere a conoscenza di tre incendi causati dal problema ma di nessun ferito. Nessuno è rimasto coinvolto in incidenti causati da questo problema. I veicoli richiamati sono equipaggiati con motori diesel Cummins da 6,7 ​​litri.

Stellantis sta pianificando una riparazione del pickup Ram Truck coinvolti. Il richiamo dovrebbe iniziare il 30 aprile. I proprietari possono chiamare il servizio clienti dell’azienda al numero (800) 853-1403 o controllare se il loro pickup è stato richiamato su https://www.nhtsa.gov/recalls. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità su questo richiamo che coinvolge poco più di 20 mila unità di Ram Truck in Nord America.

