Nuovo Peugeot 3008: il sistema HADC permette di gestire al meglio le condizioni di guida più impegnative

Il nuovo Peugeot 3008 è dotato di tecnologie fortemente improntate alla sicurezza che si rivelano molto utili nella gestione di alcune condizioni di guida impegnative. Esempi sono neve, fango e ghiaccio. In questo caso, è possibile affidarsi al controllo elettronico della velocità in discesa proposto di serie sul SUV.

Le forti pendenze possono mettere in crisi i sistemi come l’ABS in quanto alla ricerca costante di una trazione con il fondo. È proprio in questo caso che interviene l’Hill Assist Descent Control (HADC). Il sistema è particolarmente semplice da attivare e richiede come condizioni indispensabili una velocità inferiore a 30 km/h e una pendenza superiore al 5%.

Nuovo Peugeot 3008: scopriamo insieme come funziona il sistema HADC

Lo scopo primario del controllo elettronico della velocità in discesa è quello di liberare il guidatore da potenziali condizioni di pericolo, evitando il rischio di perdere il controllo del mezzo durante la discesa, in marcia avanti oppure in retromarcia. Impostando il cambio automatico in posizione D (drive), il sistema HADC mantiene la velocità impostata dal guidatore in base all’azione operata sull’acceleratore.

In caso di discesa ancora più ripida e insidiosa, interviene la seconda modalità. Questa volta il cambio automatico deve essere posizionato su N e l’auto riduce ancora di più la velocità fino a procedere a passo d’uomo a circa 3 km/h, questo sempre in base alla condizione del fondo rilevata dal sistema HADC che frena ogni singola ruota, arrivando anche a bloccarla se necessario.

Con questo sistema attivo, il conducente del nuovo Peugeot 3008 deve soltanto gestire la direzione del volante. Infine, il controllo elettronico della velocità in discesa è disponibile anche sul 3008 con trazione anteriore aggiungendo l’optional Advanced Grip Control, sia con cambio automatico che manuale.

