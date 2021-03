Citroën Ami: ora può essere ordinata in Italia direttamente online

Dopo tanta attesa, finalmente la Citroën Ami 100% elettrica è disponibile per l’ordine in Italia. La gamma italiana si declina su sette versioni che possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. Inoltre, il percorso cliente è 100% digitale, dalla scoperta alla configurazione fino all’acquisto online direttamente sul sito Internet.

La casa automobilistica francese ha sviluppato un ecosistema digitale che propone un’esperienza cliente inedita attraverso un percorso completamente online, facile ed intuitivo. Il marchio di Stellantis ha affermato che la Ami è vicina ai suoi clienti e si adatta alle loro esigenze, rendendo possibile l’intero processo di acquisto 100% online con pochi click, in ogni istante e ovunque.

Citroën Ami: in Italia sono disponibili ben sette versioni diverse

La versione d’accesso, chiamata Ami Ami, offre tutta la personalità della city car compatta grazie al suo esterno Bleu Ami e gli equipaggiamenti di serie che includono fari e indicatori di direzione a LED, tetto in vetro panoramico, interni in tessuto Tep Nero Mistral, porta USB, riscaldamento con funzione di disappannamento e cavo di ricarica.

Sono disponibili quattro kit di personalizzazione in quattro colori: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. All’interno del kit sono presenti alcuni elementi decorativi e altri più funzionali: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare sulla portiera, tappetini, vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, gancio specifico per la borsa lato passeggero, supporto per smartphone e DAT@MI (connect-box) da connettere all’applicazione MyCitroën per ritrovare sullo smartphone tutte le informazioni essenziali relative ad Ami come ad esempio autonomia e stato di ricarica.

Gli interni sono in armonia con l’esterno grazie a dettagli nello stesso colore che si trovano sui copricerchi e sulle modanature posteriori nella parte inferiore del portiera. La casa automobilistica francese propone altri due pack con un livello di personalizzazione ancor più elevato. Questi contengono tutti gli elementi decorativi dei quattro kit di personalizzazione oltre ad ulteriori elementi che arricchiscono l’esterno e conferiscono alla Citroën Ami uno stile inconfondibile: My Ami POP e My Ami VIBE. Entrambi i pack possono essere installati prima della consegna della vettura.

Tutti coloro che hanno almeno 14 anni possono guidare la nuova Ami

Per chi non lo sapesse, la Ami 100% elettrica è un quadriciclo leggero che è accessibile senza la patente a punti. Può essere guidata a partire da 14 anni con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM.

Oltre ad aver creato un oggetto di mobilità innovativo, la casa automobilistica francese introduce una grande novità proponendo una soluzione di mobilità elettrica con un posizionamento di prezzo inedito fino a questo momento, oltre a proporre tantissime offerte calibrate all’uso reale del cliente.

Ad esempio, è possibile mettersi alla guida della nuova Citroën Ami sfruttando anche il leasing. È prevista una formula di acquisto che include la batteria e permette costi di utilizzo ridotti. Con Ecobonus statale 2021, l’offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro al mese (con primo canone di 2144 euro) oppure con Ecobonus statale 2021 + rottamazione di un veicolo di categoria L ante Euro 3, l’offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro al mese con una primo canone di 1383 euro.

L’offerta leasing è estremamente flessibile e consente al cliente di modificare alcuni parametri della locazione, in base alle proprie specifiche esigenze. Ad esempio è possibile modificare la durata della locazione, da 48, a 24 a 36 mesi. Inoltre è disponibile il contratto di manutenzione My Ami Care per consente di beneficiare di un servizio di assistenza che include estensione di garanzia, soccorso stradale anche in caso di scaricamento della batteria di trazione, operazioni di manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti usurate.

Arrivando ai prezzi, si parte da 7200 euro per la versione base fino ad arrivare a 8600 euro per quella top di gamma. Tuttavia, è possibile acquistare la Citroën Ami con uno sconto derivante dall’incentivo statale 2021 pari al 30% sul prezzo di listino e, se si aggiunge la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, i vantaggi arrivano al 40% del prezzo di listino (IVA esclusa). Pertanto, il prezzo finale è pari a 5731 euro con solo Ecobonus oppure 5108 euro con Ecobonus + rottamazione.

