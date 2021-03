Ferrari Purosangue: ecco un altro progetto ideato da un designer

Mentre altre case automobilistiche come Lamborghini hanno già lanciato sul mercato dei SUV, Ferrari deve ancora presentare il suo attesissimo modello che giungerà con il nome di Ferrari Purosangue. Sappiamo però che il cavallino rampante ha tutte le carte in tavola per permettersi di farsi attendere.

Purtroppo nessuno sa al momento quale sarà il design finale dello Sport Utility Vehicle in quanto recenti prototipi avevano un corpo modificato del Maserati Levante e della GTC4Lusso.

Ferrari Purosangue: un industrial designer ipotizza l’aspetto finale del FUV

Maranello è riuscita in qualche modo a mantenere il progetto nascosto con estrema attenzione, nonostante chiunque al giorno d’oggi abbia uno smartphone che consente di scattare foto e registrare video.

In molti si chiedono se Ferrari riuscirà a tenere lontano da occhi indiscreti il suo Purosangue fino al momento in cui deciderà di presentarlo. A parte le foto spia, diversi designer e artisti hanno provato ad immaginare come sarebbe l’aspetto finale del SUV.

In questo articolo, ad esempio, vi proponiamo un progetto digitale pubblicato su Instagram da Giorgi Tedoradze, industrial designer della Georgia. Il designer crede che la casa automobilistica modenese sceglierà di portare sul mercato un SUV delle dimensioni del Lamborghini Urus.

Ciò significherebbe quattro porte e più spazio interno rispetto a qualsiasi altra Ferrari presente sul mercato, per non parlare dell’altezza da terra di gran lunga superiore. A parte l’aspetto, il Ferrari Purosangue ipotizzato da Tedoradze sembra aggressivo e capace.

Nella parte posteriore possiamo vedere alcuni tratti stilistici presi dalla SF90 Stradale come ad esempio i fanali a cui è stata aggiunta una barra luminosa. Non mancano due terminali di scarico posizionati verso il centro.

Questa configurazione potrebbe significare la presenza del gruppo propulsore ibrido plug-in della SF90, capace di sviluppare una potenza di ben 1000 CV. Tuttavia, questo posizionerebbe il Ferrari Purosangue in un segmento differente da quello dell’Urus e allo stesso modo in una fascia di prezzo completamente diversa.

