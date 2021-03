Nuovo Opel Crossland: l’ultimo SUV con il nuovo frontale Opel Vizor

Il nuovo Opel Crossland è arrivato sul mercato con il nuovo frontale Opel Vizor che rappresenta un cambio radicale per il SUV. Questo integra sia la calandra che i gruppi ottici anteriori. In aggiunta, il Vizor estende visivamente la larghezza del veicolo e semplifica il frontale. Naturalmente, è presente il leggendario Opel Blitz al centro.

La casa automobilistica tedesca ha dichiarato che il nuovo Opel Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i suoi modelli nel corso dei prossimi anni con l’intento di raggruppare le migliori tecnologie. Sulla parte posteriore del nuovo Crossland spiccano i nuovi fari oscurati a forma di ala e la nuova superficie del portellone in nero lucido che rende il SUV più ampio e resistente.

Nuovo Opel Crossland: il nuovo frontale Opel Vizor rappresenta un cambio radicale per questo modello

Non mancano delle protezioni sottoscocca sia sulla parte anteriore che su quella posteriore, che sull’allestimento Ultimate sono verniciate in argento per renderlo più esclusivo. Altre interessanti caratteristiche proposte dal modello sono la modanatura cromata della portiera (solo allestimento Ultimate), i cerchi in lega leggera da 16” e 17” e i fendinebbia anteriori a LED.

Per coloro che cercano un look più sportivo, possono optare per l’Opel Crossland GS Line. Si tratta di un nuovo allestimento che dispone di cerchi in lega leggera neri da 17”, tetto nero, sedili ergonomici con certificazione AGR per conducente e passeggero anteriore, gruppi ottici posteriori a LED, barre al tetto e luci di marcia diurna con firma luminosa rossa.

Il grande comfort presente a bordo del SUV permette di affrontare lunghi viaggi senza mai stancarsi. Il nuovo Crossland convince anche per il suo alto livello di flessibilità poiché troviamo dei sedili posteriori scorrevoli e reclinabili singolarmente con una suddivisione 60/40. Il SUV propone un bagagliaio con capacità pari a 410 litri che aumenta a 520 litri facendo scorrere in avanti i sedili posteriori fino a 150 mm. Ripiegandoli completamente, invece, il volume del bagagliaio passa a 1255 litri.

Gli ingegneri della casa automobilistica di Stellantis hanno sviluppato nuove molle e ammortizzatori per le sospensioni anteriori McPherson mentre sul retro è stato implementato un asse con barre di torsione. Complessivamente, il telaio del nuovo SUV assicura un perfetto equilibrio tra agilità e comfort. Non mancano fino a cinque modalità di guida per adattare il modello a qualsiasi fondo stradale.

La gamma dei motori proposta in Italia è costituita da propulsori a benzina e diesel che soddisfano pienamente lo standard Euro 6d. Nello specifico, abbiamo due PureTech 1.2 da 83 e 130 CV e due BlueHDi 1.5 da 110 e 120 CV. Infine, il nuovo Opel Crossland è dotato di diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida come ad esempio l’High Beam Assist.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI