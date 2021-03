Ferrari Testarossa: un superbo esemplare in vendita a Parigi

A Parigi è stata messa in vendita uno stupendo esemplare della mitica Ferrari Testarossa. Non è la prima volta che parliamo dell’asta “Automobiles de Collection””. Recentemente, infatti, abbiamo presentato alcune delle vetture francesi che dovrebbero “emozionare” i collezionisti in particolare una Peugeot 205 Turbo 16 del 1985. Un anno prima, nel 1984, la Ferrari Testarossa fu presentata a Parigi nell’ambito del Salone dell’Automobile di Parigi. Per quanto riguarda il modello in vendita, si tratta di una versione del 1988 nel mitico rosso “Rosso Corsa”.

Solo 7.177 unità della Ferrari Testarossa hanno lasciato lo stabilimento di Maranello. Dobbiamo il suo design a Pininfarina che firma, con questa sportiva del “cavallino rampante”, una delle sue creazioni più belle sapendo che la Testarossa si basa sulla piattaforma tecnica della Ferrari 512 BB. Montato nella posizione centrale posteriore, il motore piatto a 12 cilindri della Testarossa eroga 390 CV per 490 Nm di coppia, entrambi inviati alle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a 5 marce.

Dopo questa breve presentazione, arriviamo alla Ferrari Testarossa della svendita “Automobiles de Collection”. Secondo Aguttes, l’auto apparteneva in particolare allo stesso proprietario per 17 anni. Questa “bellezza italiana a quattro ruote” appare in ottime condizioni, con un chilometraggio di poco più di 30.000 km. Infine, laFerrari Testarossa della vendita Aguttes è stimata tra 80.000 e 120.000 €.

