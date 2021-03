Una Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1972 all’asta potrebbe superare i 400.000 dollari

La Ferrari 365 GTB/4 Daytona è una delle vetture più importanti realizzate dalla casa automobilistica modenese e una volta posseduta da persone molto famose come ad esempio Elton John. Arrivata solo un anno dopo la 24 Ore di Daytona, nel 1968, la 365 GTB/4 adottò volentieri il soprannome e lo portò avanti a testa alta.

In questo articolo vi parliamo di un esemplare del 1972 con carrozzeria in Rosso Corsa molto particolare. Infatti, abbiamo di fronte una delle 1284 coupé Berlinetta prodotte dal cavallino rampante, con telaio n°15285, completata il 23 giugno del 1972 nello stabilimento di Maranello.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare del 1972

Secondo le informazioni fornite da Bring A Trailer, la vettura è stata venduta nuova da una concessionaria presente in Pennsylvania. Come accade solitamente con auto desiderabili come questa, il veicolo ha fatto il giro del mondo. Prima è stata esportata in Europa, poi è giunta in Giappone e successivamente è stata trasformata in un’auto con specifiche europee durante un restauro completo avvenuto nel 2000.

La Ferrari 365 GTB/4 Daytona è appartenuta a un collezionista giapponese dal 2006 fino all’anno scorso, quando è stata venduta nuovamente in America a dicembre. Inizialmente rivestita nella colorazione Argento Metallizzato, adesso il bolide dispone di una carrozzeria in Rosso Corsa.

Inoltre, troviamo dei cerchi in lega Cromodora da 15”, delle sospensioni completamente indipendenti e freni a disco ventilati su tutte e quattro le ruote. Nell’abitacolo spiccano i sedili avvolgenti neri e il volante sportivo Momo in alluminio rivestito in pelle.

Questa 365 GTB/4 Daytona ha ancora molto da offrire in quanto ha percorso solo circa 40.000 km. Ciò significa che il motore Colombo V12 da 4.4 litri nascosto sotto il cofano potrebbe ancora avere la maggior parte di suoi 357 CV originali.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta del 1972 è disponibile su Bring A Trailer dove ha raggiunto la somma di 380.000 dollari (318.095 euro), anche se mancano ancora cinque giorni al termine dell’asta online.

