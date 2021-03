Lancia Delta HF Integrale moderna: adesso anche con l’iconica livrea Martini

La Lancia Delta è una delle auto più iconiche realizzate in Italia e questo progetto digitale molto interessante ci mostra come potrebbe essere la versione da rally con livrea Martini dell’era moderna.

Il designer Sebastiano Ciarcià ha deciso di far rivivere la Lancia Delta HF Integrale, affermando di essere stato ispirato dal modello originale. Inoltre, l’artista sostiene di aver mantenuto le stesse caratteristiche e le linee chiave proposte dall’auto di allora. In realtà abbiamo avuto modo di parlare già di questo progetto di Ciarcià a dicembre dello scorso anno ma nei successivi mesi il designer ha continuato a svilupparlo.

Lancia Delta HF Integrale: un designer immagina la versione in chiave moderna con livrea Martini

Sulla parte frontale della Delta HF Integrale possiamo vedere dei fari affilati e stretti, delle grandi prese d’aria e un paraurti più muscoloso. Il cofano motore è caratterizzato da una presa d’aria e da nervature.

Il moderno progetto spicca anche per i cerchi multi-razza e i passaruota posteriori più larghi che si collegano con le luci posteriori retrò, il doppio terminale di scarico e il particolare diffusore.

Come potete vedere nelle immagini, Sebastiano Ciarcià ha trasformato la vettura in un’auto da rally ispirandosi direttamente alla Delta S4 Gruppo B. Infatti, troviamo l’iconica livrea Martini, uno splitter anteriore più grande, dei piccoli specchietti laterali in fibra di carbonio, una fascia posteriore ridisegnata con un grosso alettone, un diffusore più grande, dei cerchi turbofan e altro ancora.

Per quanto interessante sia questa Lancia Delta HF Integrale moderna, ci sono pochissime o nessuna possibilità che la casa automobilistica torinese porti sul mercato un’auto del genere. Tuttavia, la nascita di Stellantis sembra avere un piano futuro ben delineato per questo storico brand.

