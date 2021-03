Fiat è stata nominata il marchio più rispettabile dell’anno ai The One Awards Integrated Marketing Awards

Fiat è stata nominata in Turchia il marchio più rispettabile dell’anno per la seconda volta nella categoria Passenger Automotive ai The One Awards Integrated Marketing Awards. The One Awards Integrated Marketing Awards ha consultato i proprietari di auto per determinare il marchio più rispettabile. Come risultato della ricerca sul campo nella misurazione della reputazione e del valore del marchio, sono stati determinati i primi tre marchi in quasi 50 categorie.

A seguito delle interviste condotte a 1.200 persone in 12 province in totale, i brand che hanno accresciuto maggiormente la loro reputazione nei loro settori e i loro stakeholder che condividono il successo sono stati premiati con una cerimonia online.

In Turchia ill marchio Fiat è stato selezionato come il marchio più rispettato dal Passenger Marketing Turkey The One Awards per due anni consecutivi dell’anno nella categoria Automotive.

Il direttore del marketing di Fiat Özgür Süslü, ha dichiarato di essere soddisfatto di aver ottenuto questo riconoscimento in un anno come il 2020 che è stato molto difficile con le dinamiche della propria attività che sono cambiate da marzo, quando il nuovo coronavirus (Covid-19) ha iniziato ad avere effetto anche in Turchia. Notando che hanno progettato tutti i loro processi per ridurre al minimo i rischi per la salute, Süslü ha continuato come segue:

‘Nonostante le difficoltà, abbiamo ottenuto risultati di successo nel 2020, come nel 2019. Alla base di ciò sta la ragione di esistenza del marchio Fiat. Il marchio Fiat esiste per rendere accessibili a tutti gli elementi che dovrebbero essere in una buona macchina come il design, la tecnologia e la sicurezza. Dall’inizio del processo pandemico abbiamo detto ‘La vita si ferma, la Fiat non si ferma’ e abbiamo cercato di rendere più facile la vita dei nostri clienti con i nostri servizi di vendita e post vendita per misure sanitarie nei giorni difficili.”

“Abbiamo ottenuto la leadership di vendita che abbiamo raggiunto con tutti i nostri modelli della gamma di prodotti Fiat nel 2019 e nel 2020 con il premio “Most Reputable Brand of the Year”. Nel 2021 continuiamo a lavorare per rendere il comfort, il design e la tecnologia accessibili a tutti. Quest’anno siamo entrati in un nuovo segmento con Egea Cross, accolto e preferito dai consumatori turchi. Crediamo che la rinnovata Famiglia Egea manterrà la famiglia al vertice rafforzandosi con la “Egea Cross” oltre alle opzioni di carrozzeria Sedan, Hatchback e Station Wagon. ‘

