Fiat Chrysler: Tofas in Turchia festeggia importante anniversario

Continuando le sue attività in partnership con Koç Holding e Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Tofaş ha raggiunto i 50 anni di produzione a Bursa. Il CEO di Tofaş, Cengiz Eroldu, che ha condiviso un post sull’account dei social media, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare le nostre decine di migliaia di dipendenti che sono entrati in Tofaş in mezzo secolo per il valore che aggiungono alla nostra azienda”.

Fondata nel 1968 da Vehbi Koç, fondatore del Gruppo Koç, la fabbrica di Tofaş a Bursa è stata fondata nel 1969. Nel 1971 uscì dai nastri di fabbrica il primo modello Fiat 124 (Murat 124), e fino ad oggi la fabbrica ha prodotto ininterrottamente. La prima esportazione di veicoli prodotti in fabbrica risale al 1974.

Da 50 anni nello stabilimento di Tofaş vengono prodotti modelli come Murat 131, Bird Series (Sparrow, Şahin, Doğan, Kartal, Fiat Tempra, Fiat Uno, Fiat Marea, Fiat Brava, Fiat Albea, Fiat Palio, Fiat Linea. I modelli Fiat Egea, Fiat Doblo e Fiat Fiorino sono attualmente prodotti nello stabilimento di Bursa. Mentre Tofaş ha prodotto 250mila 630 unità ed esportato 118mila unità nel 2020, ha realizzato il 19,3% della produzione totale in Turchia e il 12,8% delle esportazioni nello stesso periodo.

