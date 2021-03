Peugeot 208 vince il premio Compra do Ano 2021 in Brasile

I media del settore continuano a riconoscere le ottime caratteristiche proposte dalla nuova Peugeot 208 come la migliore della sua categoria. In particolare, i giornalisti della nota rivista Motorshow hanno eletto la 208 la migliore nella categoria Hatch Compacto (Compact Hatch).

Per decretare il vincitore sono stati analizzati tutti i modelli in vendita nel mercato brasiliano. La vettura continua ad accumulare premi, avendo già vinto lo European Car of the Year 2020, uno dei trofei più ambiti al mondo.

Peugeot 208: i giornalisti della rivista Motorshow hanno premiato la compatta francese

In Brasile, il suo successo è stato già attestato dal portale Internet UOL con il premio Melhor Hatch Compacto 2020 e dalla rivista Car che gli ha assegnato il riconoscimento di Melhor Carro Compacto in occasione dei Car Awards Brasil 2021. Nelle scorse ore, la nuova Peugeot 208 ha aggiunto un altro importante premio alla sua collezione proveniente dalla rivista Motorshow: Compra do Ano 2021 nella categoria Hatch Compacto. La vettura si è aggiudicata la preferenza della maggioranza della giuria, composta dai giornalisti del noto magazine brasiliano.

Flávio Silveira, editor della rivista, ha detto: “Oggi, molti consumatori danno la priorità ad aspetti come la finitura e il design. In questi punti, la 208 è al di sopra della concorrenza. La nuova piattaforma l’ha resa più grande e spaziosa e l’abitacolo è incredibile, ancora di più con il cruscotto digitale 3D“.

Il giornalista ha elogiato altri punti di forza della 208 come l’ampio equipaggiamento disponibile di serie, il posto di guida e il comportamento dinamico. “L’elenco degli equipaggiamenti è molto ampio con tetto panoramico, fari full-LED, lettore di targhe e molto altro. Il posto di guida unico, con volante ridotto, rafforza la guida raffinata, con sospensioni eccezionali sia per l’elevata capacità di assorbimento degli urti che per la silenziosità di lavoro“, ha dichiarato Silveira.

Basata sulla moderna e flessibile piattaforma CMP, la nuova Peugeot 208 esalta l’elevato standard di qualità dei materiali e dell’assemblaggio. Il perfetto collegamento uomo-macchina e la serie di dispositivi di sicurezza e comfort che ci sono sui veicoli di categorie superiori sono direttamente legati alla modernità della piattaforma CMP.

Caratteristiche come fari Full LED, tettuccio apribile panoramico, ricarica wireless per smartphone compatibili, sistema di infotainment con display da 7 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, coprisedili in alcantara, fari abbaglianti automatici, lettore automatico di targhe e altre ancora sono fra le dotazioni più interessanti presenti a bordo della vettura.

In Brasile, la Peugeot 208 viene offerta soltanto con motore 1.6 e cambio automatico a 6 marce ma recentemente è stata aggiunta anche la possibilità di optare per una trasmissione manuale a 5 rapporti.

