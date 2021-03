Nuovo Opel Crossland: design moderno e tanto comfort a bordo

Il 2021 è iniziato nel migliore dei modi per Opel in seguito all’arrivo dell’ultima generazione dell’Opel Crossland. Una delle novità sicuramente più interessanti presenti su questo modello è il nuovo frontale Opel Vizor con al centro il nuovo Opel Blitz che porta un tocco di eleganza in più grazie al suo approccio minimalista. Sulla parte posteriore, invece, troviamo dei nuovi fari e una fascia nera orizzontale che richiama il Vizor anteriore.

La gamma della nuovo Crossland è costituita anche da un nuovo allestimento chiamato GS Line che tira fuori il lato dinamico del SUV. Questa variante porta con sé diversi miglioramenti come ad esempio le nuove molle ed ammortizzatori per le sospensioni anteriori McPherson e l’asse posteriore con barre di torsione.

Nuovo Opel Crossland: l’ultima generazione del SUV porta con sé parecchie novità interessanti

Grazie anche all’albero intermedio del piantone dello sterzo di nuova concezione, il veicolo riesce ad offrire una sterzata più precisa. Se ciò non bastasse, è presente il sistema di controllo della trazione IntelliGrip sviluppato dalla casa automobilistica tedesca che ottimizza la motricità. Anche utilizzando solo due ruote motrici, il sistema garantisce un’ottima stabilità su differenti tipi di superfici come fango, neve e sabbia.

Il marchio di Stellantis ha spinto parecchio anche sull’abitacolo con un maggior spazio frontale caratterizzato da sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR per ridurre l’affaticamento ed eliminare i dolori muscolari, anche dopo lunghi viaggi. I sedili posteriori, invece, sono molto flessibili in quanto scorrono avanti e indietro fino a 150 mm e consentono di aumentare lo spazio del vano bagagli da 410 a 520 litri. Inoltre, ripiegandoli completamente, il volume del bagagliaio passa a 1255 litri.

Non manca un sistema di infotainment di ultima generazione che può essere abbinato a un display touch a colori da 7/8 pollici, al supporto Apple CarPlay e Android Auto e a varie porte USB. In termini di sicurezza, il nuovo Opel Crossland vanta diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come ad esempio il rilevamento di stanchezza del conducente, il riconoscimento dei cartelli stradali, il mantenimento della corsia e la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e vetture.

Sulla parte anteriore spiccano i fari adattivi Full LED che riescono a garantire un’eccellente visibilità al buio, riducendo al contempo il consumo di energia e le emissioni. Questi particolari fari sono in grado di adattare automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante.

La gamma delle motorizzazioni del nuovo Crossland è costituita da moderni motori benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 83, 110 e 130 CV. Il primo è aspirato mentre gli altri due sono sovralimentati. Non mancano due versioni diesel con motore a quattro cilindri da 1.5 litri con potenza di 110 e 120 CV.

In Italia, il nuovo Opel Crossland è disponibile in quattro allestimenti chiamati Edition, Elegance, GS Line e Ultimate ad un prezzo di partenza di 20.850 euro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI