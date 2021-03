DS Techeetah potrebbe fornire un altro marchio Stellantis in Formula E?

Il capo del DS Techeetah Mark Preston ritiene che “potrebbe essere solo una buona cosa” per la sua squadra fornire un team di clienti nel caso in cui un altro marchio di Stellantis entrasse in Formula E. Preston è stato il fondatore e direttore tecnico della squadra di Formula 1 Super Aguri, che ha corso con i motori Honda dei clienti durante le sue tre stagioni nel campionato.

Ha quindi guidato l’ingresso del Team Aguri in Formula E, rimanendo come team principal quando è stato acquistato dalla società cinese SECA in vista della stagione 2016-17. Per i due anni successivi, Techeetah ha corso con un propulsore cliente della Renault, con Jean-Eric Vergne che ha vinto il titolo piloti 2017-18 mentre la squadra è arrivata seconda ad Audi.

Quando è stato chiesto se Techeetah, ora partner del produttore automobilistico DS Automobiles, potesse fornire un altro team, Preston ha detto: “Nella terza e quarta stagione, siamo stati abbastanza fortunati da fare un buon accordo con Renault, quindi abbiamo avuto molto supporto. Questo è stato uno dei motivi per cui ovviamente abbiamo avuto successo in quella stagione.”

“Sono stato con un team di clienti diverse volte, anche in F1. Certamente, spinge ancora di più la squadra principale. Potrebbe essere positivo solo spingendoci più forte se finissimo con un team di clienti.” Ciò si aggiunge alla speculazione che un altro membro del gruppo automobilistico Stellantis appena formato – vale a dire Alfa Romeo o Maserati – potrebbe unirsi alla Formula E insieme al due volte campione delle squadre e correre come cliente del gruppo propulsore.

L’amministratore delegato della Formula E Jamie Reigle ha dichiarato: “Quando si guarda a Stellantis, DS ha attualmente un team di clienti [DS Automobile fornisce il team di lavoro di Techeetah]. Puoi immaginare che si tratti di un altro marchio all’interno del loro gruppo o di un team di clienti indipendente, c’è spazio per loro di applicare quel gruppo propulsore a un altro partecipante.”

