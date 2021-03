Leasys Miles Prodotto dell’Anno 2021: noleggio a lungo termine pay per use

Più usi la vettura, più paghi: questo il noleggio a lungo termine pay per use. Come Leasys Miles Prodotto dell’Anno 2021, nella categoria Servizi auto. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, ha fatto il triplete: si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo questo premio. Si tratta di una formula ideale per chi fa un uso discontinuo dell’auto o la utilizza prevalentemente in città con basse percorrenze annuali.

E tre. L’ambito riconoscimento si aggiunge a quelli ottenuti negli scorsi anni per i prodotti Be Free e Noleggio Chiaro, premiati rispettivamente come Prodotto dell’Anno 2019 e 2020 nella medesima categoria. Ma chi vota? Il premio è basato sul giudizio di 12.000 consumatori italiani che, attraverso un’indagine online svolta da IRI, sono chiamati a eleggere i migliori prodotti dell’anno. Basandosi sul grado di innovazione e soddisfazione.

Perché Leasys Miles Prodotto dell’Anno 2021? Comodo e simpatico: paghi un canone mensile molto snello, comprensivo dei primi 1.000 km di percorrenza. Più un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi (9 centesimi al km per la formula standard). Il prodotto include l’assistenza stradale 24 ore su 24, la copertura Rca e Leasys I-Care, il servizio che consente di monitorare da remoto la vettura (gestibile anche tramite l’app Leasys Umove).

La scelta è fra endotermiche, hybrid e full electric dei brand del Gruppo Stellantis. Il prodotto è disponibile anche nella versione Plus (al costo di 18 centesimi al km, più il canone mensile) con: Furto e incendio, copertura riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto conveniente. Occhio però alle possibili penali per sinistri, danni, furti.

Vale la pena evidenziare che proprio le auto in affitto per anni possono essere la porta d’ingresso per la mobilità pulita. Si tasta il terreno, si verifica come ci si trova con un’elettrica. Per poi magari comprarla in un secondo momento.

