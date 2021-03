Opel Astra 2022: un paio di render anticipano il possibile design

Sappiamo che la nuova generazione dell’Opel Astra è attualmente in fase di test in Europa e potrebbe debuttare ufficialmente entro la fine del 2021 come concorrente diretta della Volkswagen Golf. L’attuale Astra è stata lanciata nel 2015, riuscendo ad accontentare moltissimi utenti, tranne coloro che amano divertirsi con la vettura.

Nonostante le diverse indiscrezioni emerse su Internet, la casa automobilistica tedesca non ha portato mai sul mercato una versione ad alte prestazioni. Infatti, il motore più potente proposto nella gamma aveva una cilindrata di soli 1.6 litri. Nel 2019, l’attuale brand di Stellantis ha introdotto un restyling, portando con sé diverse opzioni di motori.

Opel Astra 2022: ecco come potrebbe essere il design finale della nuova generazione

Tuttavia, l’Opel Astra 2022 attesa entro fine anno sarà sostenuta dalla piattaforma EMP2, condivisa con altri modelli del nuovo gruppo. Nelle scorse ore, il noto sito Web russo Kolesa ha pubblicato un paio di render molto interessanti in cui ci mostra come potrebbe essere il design finale della nuova generazione prendendo come riferimento le più recenti foto spia pubblicate su Internet.

Sulla parte frontale possiamo vedere una griglia che integra i fari e la calandra e somiglia molto al nuovo frontale Opel Vizor visto sull’ultima generazione del SUV Mokka. Al momento le motorizzazioni rimangono ancora un mistero ma ci aspettiamo un propulsore da 1.2 litri con potenza da 100 CV fino a circa 150 CV.

Dovrebbe arrivare una versione 100% elettrica, contrassegnata con la denominazione Opel Astra-e, capace di offrire fino a 324 km di autonomia con una singola ricarica grazie a una piccola batteria da 50 kWh.

A differenza della generazione precedente, la nuova Opel Astra potrebbe proporre in gamma anche una versione ad alte prestazioni, magari utilizzando una configurazione ibrida plug-in simile a quella vista sulla Peugeot 508 PSE.

