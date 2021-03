Citroën porterà novità in Brasile e scommetterà sull’elettrificazione secondo il CEO

Dopo una carriera di successo lavorando principalmente per Renault / Nissan, Vincent Cobée si è trasferito nel 2020 nel gruppo PSA (ora Stellantis dopo la recente fusione con Fiat Chrysler), dove è diventato CEO globale di Citroën poco più di un anno fa. Essendo sopravvissuto a un anno caotico di pandemia, ritiene che la ripresa si baserà su un’identità di marca più focalizzata e su una scommessa coerente sull’elettrificazione.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla stampa brasiliana, ha anche promesso investimenti in Brasile, dove molto presto verrà effettuato da Citroen un annuncio importante – recentemente il marchio ha ammesso l’ arrivo di un nuovo SUV compatto nella seconda metà dell’anno. “Stiamo lavorando a un piano di ristrutturazione per avviare una nuova fase per Citroën in Brasile. Questo piano, avviato nel 2018, ha comportato l’ampliamento della rete di concessionari, offrendo servizi di alta qualità e preparazione al lancio di nuovi prodotti.”

“È stata una trasformazione basata su assi strategici ancorati al tripode di sostenibilità, crescita perenne e soddisfazione dei consumatori. La sua implementazione è stata essenziale per ottenere efficienza e prepararsi per il futuro. E presto avremo un annuncio molto importante per Citroën in Brasile.”

L’attività di Citroën in questa regione è supportata da uno stabilimento in Brasile (Porto Real) e uno in Argentina (Palomar). Tutte le fabbriche lavorano da diversi anni per migliorare le loro prestazioni per produrre auto competitive per i nostri clienti e tutte le fabbriche sanno che le prestazioni sono la migliore protezione per il Gruppo e per i suoi dipendenti.

