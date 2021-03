Una rara Ferrari Scuderia Spider 16M del 2009 offerta all’asta

Ferrari propone attualmente diverse vetture ad alte prestazioni tra cui scegliere come ad esempio la F8 Tributo. Tuttavia, Bring A Trailer sta offrendo all’asta una bellissima Ferrari Scuderia Spider 16M in edizione limitata del 2009.

Il modello è stato presentato dalla casa automobilistica modenese per commemorare il suo 16º campionato costruttori di Formula 1, producendo soli 499 esemplari per tutto il mondo.

Ferrari Scuderia Spider 16M: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un bellissimo e raro esemplare del 2009

Questa Scuderia Spider 16M è stata consegnata per la prima volta a Boardwalk Ferrari a Plano (in Texas) ed è stata acquistata dal venditore nel febbraio 2020. Assieme alla vettura vengono forniti un Ferrari Classiche Red Book, un caricatore, un kit attrezzi, del materiale illustrativo, un telo copriauto e tanto altro ancora.

Esternamente, questa Ferrari Scuderia Spider 16M è rivestita di nero con una striscia da corsa nel tricolore italiano. In aggiunta, abbiamo una capote nera, un diffusore posteriore in fibra di carbonio, vari stemmi della Scuderia Ferrari, lo stemma Scuderia 16M e delle minigonne laterali in fibra di carbonio.

Un set di cerchi da 19” a cinque razze con finitura Gunmetal e tappi centrali in fibra di carbonio, avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, completano il look esterno di questa scoperta di Maranello.

Per quanto riguarda l’abitacolo, troviamo un rivestimento in alcantara nera con cuciture bianche su sedili, cruscotto, tunnel centrale, roll-bar e pannelli delle portiere in fibra di carbonio. Troviamo anche pedali in alluminio forati, aria condizionata, impianto audio JBL e sistema di infotainment che utilizza un iPod touch.

Il cuore della supercar è un motore V8 da 4.3 litri capace di sviluppare una potenza di 510 CV e 470 nm di coppia massima. Questa Ferrari Scuderia Spider 16M del 2009, che ha percorso fino ad ora soli 5794 km, ha raggiunto la somma di 281.007 dollari (236.125 euro) ma manca ancora un giorno al termine dell’asta online su Bring A Trailer.

