ADAS: molti automobilisti non sanno di doverli ricalibrare in seguito alla sostituzione del parabrezza

Dall’1 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021, Carglass, leader nella riparazione e nella sostituzione dei vetri auto e nella ricalibratura dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ha svolto un sondaggio molto interessante sui propri clienti.

Da questo è emerso che circa il 60% non sa che la telecamera installata sul parabrezza della propria vettura necessita di una ricalibratura per rendere efficaci i dispositivi di sicurezza. Questo studio dimostra ancora una volta come gli automobilisti hanno una scarsa conoscenza dell’importanza della ricalibratura dei sistemi di assistenza alla guida per permettere di trarne il massimo vantaggio in caso di necessità.

ADAS: uno studio conferma che molti automobilisti non dedicano attenzione alla ricalibratura

Il tasso di diffusione degli ADAS e della stessa ricalibratura sta crescendo sempre di più in Italia. Nonostante i mesi di lockdown causati dal coronavirus, nel 2020 Carglass ha registrato una media del 20,5% sugli interventi di sostituzione del parabrezza. Parliamo di un importante aumento rispetto al 2019 in cui si è registrata una percentuale pari al 16%. Da sottolineare come nel periodo giugno-ottobre dello scorso anno, il dato è passato al 23% rispetto all’anno precedente.

Sempre grazie allo studio, la nota società ha riscontrato che il 63,7% degli intervistati era a conoscenza che il proprio veicolo fosse equipaggiato con dispositivi di sicurezza come ad esempio il riconoscimento dei segnali stradali mentre soltanto il 53,8% sapeva che la telecamera installata sul parabrezza si occupasse di controllare questi sistemi di sicurezza.

Considerando invece la percezione dell’importanza della ricalibratura dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, il 94,4% ha dato un valore da 8 a 10 su una scala da 0 a 10.

