Peugeot e-Expert: il veicolo perfetto per le consegne dell’ultimo miglio

Una delle ultime novità presenti nella gamma di Peugeot è il Peugeot e-Expert. Si tratta di un veicolo commerciale leggero 100% elettrico che si propone come un compagno di consegna ecocompatibile.

La casa automobilistica francese ha deciso di portare sul mercato un veicolo in grado di ottimizzare i costi e per le consegne dell’ultimo miglio nel massimo rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di sfruttare al meglio i vantaggi della trazione elettrica.

Peugeot e-Expert: il compagno perfetto ed ecocompatibile per le consegne in città

Il veicolo è stato sviluppato dalla casa del Leone prendendo in considerazione l’importante crescita registrata dall’e-commerce. Ciò ha rivoluzionato gradualmente il sistema logistico, favorendo la diffusione delle consegne, sette giorni su sette e anche nei giorni festivi.

Oltre a questo, il nuovo e-Expert propone un nuovo livello di comfort per il conducente che ha bisogno di restare al volante per diverse ore. Il massimo comfort viene raggiunto grazie al motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima e al cambio con un solo rapporto.

Quest’ultimo consente al conducente di guidare il veicolo senza dover cambiare marcia continuamente e dunque senza abbassare la soglia di attenzione sulla strada. In Italia, il marchio di Stellantis propone la possibilità di scegliere fra due batterie: 50 e 75 kWh. La prima promette fino a 200 km di autonomia nel ciclo WLTP mentre la seconda fino a 300 km.

Le continue decelerazioni e frenate che si verificano in città permettono al furgone a zero emissioni di recuperare energia preziosa che viene immagazzinata nella batteria di trazione. Inoltre, quest’ultima è collegata a un circuito di raffreddamento a liquido che consente di sfruttare senza problemi la ricarica rapida delle colonnine più potenti. Ad esempio, la batteria da 50 kWh può essere caricata in soli 30 minuti e fino all’80% usando una colonnina da 100 kW. Quella da 75 kWh, invece, impiega 45 minuti.

In termini di dimensioni, il nuovo Peugeot e-Expert presenta un’altezza di 1,90 metri così da accedere senza problemi anche ai parcheggi sotterranei. Sempre in Italia, il modello è disponibile in tre versioni: Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 metri e Long da 5,31 metri. Sia la capacità di traino che quella di carico utile è pari a 1 tonnellata.

